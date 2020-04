Neuer Vorverstärker T+A P 3100 HV

Die High-End Serie T+A HV wird ab sofort um den Vorverstärker T+A P 3100 HV erweitert.

Alle Komponenten der H-Serie gehören zur Hifi-Referenz. Um sie zu verbessern bedarf es einer immensen Ingenieursleistung. Bestes Beispiel dafür ist der neue T+A P 3100 HV. Die Basis dieses Vorverstärkers bildet das erfolgreiche Vorgängermodell P 3000 HV. Äußerlich unterscheiden sich die beiden Geräte nur durch die Typenbezeichnung, unter dem Aluminiumdeckel mit dem schicken Bullauge verbergen sich jedoch viele technische Neuerungen.

Neues Platinenlayout

Die gesamte Vorverstärkersektion, und damit der wichtigste Teil, ist durch ein komplett neues Platinen-Layout nochmals verbessert worden. Das neue Digitalnetzteil ist stärker und besser abgeschirmt und der ohnehin schon überdimensionierte Ringkerntrafo ist auf 115 VA vergrößert.

Signifikante Klangverbesserungen

Bisher wurden die Eingangs- und Ausgangsstufen des P 3000 HV mit hochwertigen Kondensatoren an die Relaislautstärkeregelung gekoppelt. Durch das sehr aufwändiges Platinenlayout im P 3100 HV, sind diese Koppel-Kondensatoren im Signalweg zwischen Eingangsstufe, Lautstärkeregelung und Ausgangsstufe nun nicht mehr nötig. Die Vorverstärkerplatine ist darüber hinaus absolut spannungs- und temperaturstabil. All diese Maßnahmen führen zu signifikanten Klangverbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell.

Reiner Klang

Vorverstärker sind die wichtigsten Komponenten einer High-End-Anlage. Sie sollen die kleinen Signale der angeschlossenen Quellgeräte im Eingangsteil schalten, verstärken, in der Lautstärke regeln, ggf. bearbeiten und an den Ausgängen für die Endstufen bereitstellen. Und das alles, ohne sie in ihrem Informationsgehalt zu verändern oder zu verfälschen. Wie alle Komponenten der HV-Serie, ist der neue P 3100 HV vollsymmetrisch und diskret aufgebaut, nur mit den besten Bauteilen bestückt und mit kompromisslos konstruierten Gehäusen ausgestattet.

Der neue P 3100 HV ist zum Preis von 13.500,- Euro lieferbar.

www.ta-hifi.de/audiosysteme/hv-serie/p-3100-hv-vorverstaerker/