Das ASUS ROG Zephyrus G14 mit neuer AMD Ryzen CPU ist das weltweit leistungsstärkste 14 Zoll Gaming-Notebook mit NVIDIA GeForce RTX 2060.

Es ist mit den aktuellsten AMD Ryzen Prozessoren bis hin zum neuen AMD Ryzen 9-4900HS verfügbar. Damit ermöglicht das ROG Zephyrus G14 eine ausgewogene Balance zwischen starker Performance und Mobilität. Für ein besonderes Design-Highlight ist das ROG Zephyrus G14 optional mit dem AniMe™-Matrix Feature erhältlich, mit dem Dank 1.215 Mini-LEDs individuelle Grafiken, Texte oder GIFs auf dem Notebookdeckel angezeigt werden können – ideal für Lifestyle Gamer und Kreative.

Zudem bringt ASUS das ROG Zephyrus G15 (GA502), ein schlankes und leichtes 15 Zoll Gaming-Notebook mit dem neuen AMD Ryzen 7-4800H Prozessor, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Grafik und einem NanoEdge-Display mit bis zu 144Hz Bildwiederholfrequenz in den Handel. Dank bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit ist es das perfekte Notebook für Nutzer, die gerne mobil sind – egal ob für die Arbeit, Entertainment oder eine ausgedehnte Gaming-Session.

ROG Zephyrus G14: Non-Stop-Leistung für besonderen Gaming-Spaß

Das ROG Zephyrus G14 ist mit Prozessoren der AMD Ryzen 4000 Mobile Series ausgestattet und als erstes Notebook exklusiv mit dem AMD Ryzen 9-4900HS Prozessor verfügbar. Damit ist das Zephyrus G14 mit nur 1,6 Kilogramm und seinem besonderen Design nicht nur eines der leichtesten und elegantesten Gaming Notebooks, sondern auch das leistungsstärkste seiner Klasse. Zudem ist es als erstes 14-Zoll-Notebook mit der NVIDIA GeForce RTX 2060 Grafik erhältlich, die bei anspruchsvollen Games eine hohe Bildrate ermöglicht. Der Grafikprozessor basiert auf der neuesten NVIDIA Turing-Architektur, die programmierbares Shading, Echtzeit-Raytracing und künstliche Intelligenz miteinander verbindet. Diese Kombination ermöglicht eine verbesserte Darstellung von Licht, Schatten und anderen Effekten in Spielen, und bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Rechenressourcen für die Beschleunigung anspruchsvoller Aufgaben. Mit dem Turing Video-Encoder ist gleichzeitiges Spielen und Streamen in hochauflösender Bildschirmqualität und mit Dolby Atmos Sound möglich.

Bis zu 16 GB DDR4-3200 Arbeitsspeicher sowie die ultraschnelle NVMe SSD mit bis zu 1 TB Kapazität macht minimale Ladezeiten für eine umfangreiche Bibliothek von Spielen und Anwendungen möglich. Beim Display des Zephyrus G14 haben Nutzer die Wahl zwischen einem Full-HD-Display mit bis zu 120Hz Bildwiederholfrequenz oder einem Display mit WQHD-Auflösung – optimiert für Gaming oder kreatives Arbeiten. Beide Varianten bieten 100% sRGB-Farbraumabdeckung und sind PANTONE-validiert für hohe Farbgenauigkeit.

Als schlanker, mobiler Begleiter für unterwegs verfügt das ROG Zephyrus G14 über eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Aufgeladen werden kann es sowohl über den üblichen DC-Stecker als auch über den USB-C-Port.

Individuelle Akzente und kompaktes Design

Das Zephyrus G14 ist 17,9 mm dünn und wiegt nur 1,6 kg, sodass es leicht in jede Tasche passt. Für ein stabileres Design ohne zusätzliches Gewicht verfügt das Gehäuse über wabenförmige Verstärkungen unter der Handballenauflage. Das Zephyrus G14 ist zudem mit dem ErgoLift-Scharnier ausgestattet, das die Tastatur in einen bequemeren Winkel neigt. So wird zudem trotz des flachen Gehäuses die Kühlleistung verstärkt.

Bei ausgewählten Modellen der Serie, die in wenigen Wochen ebenfalls in den Handel kommen, lässt sich das Design des ROG Zephyrus G14 durch das AniMe-Matrix Feature personalisieren. Mit 1.215 Mini-LEDs, die in 256 Helligkeitsstufen einstellbar sind, erwacht der Gehäuse-Deckel des Notebooks zum Leben. Die Nutzer können Grafiken, animierte GIFs oder Textnachrichten in unterschiedlichen Schriftarten über die LEDs anzeigen und so die Vorderseite ihres Notebooks ganz individuell gestalten. Die Visualisierungen reagieren zudem auf Musik und andere Audiodaten, was Musikern und DJs eine ganz neue Plattform gibt.

ROG Zephyrus G15: Extrem leichtes Gaming

Das ROG Zephyrus G15 ist ein schlankes 15 Zoll Gaming-Notebook. Es verfügt über einen AMD Ryzen 7 Prozessor der neuesten Generation sowie eine NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Grafik und 144Hz Bildwiederholfrequenz. Trotz starker Leistung zeichnet sich auch das Zephyrus G15 durch seine Mobilität aus: mit nur 19,9 mm Höhe und einem Gewicht von 2,1 kg gehört es ebenfalls zu den leichtesten seiner Art. Der leistungsfähige Akku komplettiert das Konzept und ermöglicht auch unterwegs bis zu 14 Stunden arbeiten, surfen und spielen. Wie das Zephyrus G14 ist auch das Zephyrus G15 mit bis zu 16 GB DDR4-3200 Arbeitsspeicher und NVMe SSD mit bis zu 1 TB Kapazität ausgestattet, und ist über DC- oder USB-C-Port aufladbar.

www.asus.de