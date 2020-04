Samsung EntertainPaket für alle 2019er Fernseher

Serien-Liebhaber und Film-Fans können sich auf das neue Samsung EntertainPaket freuen.

Käufer eines Samsung QLED, The Frame, The Serif oder eines 82 Zoll-großen RU8009, die 2019 auf den Markt gekommen sind, können damit für bis zu zwölf Monate Zugriff auf Sky Entertainment & Cinema Tickets erhalten. HD+ und waipu.tv sind ebenso für sechs Monate inbegriffen. Diese beiden Dienste sind auch für alle anderen TV-Geräte von 2019 im neuen EntertainPaket dabei. Das Angebot lässt sich mit Gutscheincodes, die ab dem 01. Mai 2020 abrufbar sind, über den entsprechenden TV aktivieren.

Käufer eines Samsung TVs von 2019 profitieren nicht nur von beeindruckender Bildauflösung und sattem Klang, sondern auch von dem neu ausgerichteten Samsung EntertainPaket. Für die 2019er Samsung QLED1, The Frame, The Serif und RU8009 in 82 Zoll gibt es die vielfältigen Inhalte des Sky Entertainment & Cinema Tickets bis zu zwölf Monate inklusive. Außerdem sind die Anbieter HD+ und waipu.tv für sechs Monate inbegriffen. Für alle weiteren 2019er TVs sind im neuen EntertainPaket zumindest die Angebote von HD+ und waipu.tv erhältlich. „Wir wollen unseren Kunden kontinuierlich neue besondere Services anbieten. Mit dem neuen Samsung EntertainPaket stellen wir eine breite Auswahl beliebter Filme und Serien zur Verfügung, die der Kunde in beeindruckender Bild- und Tonqualität erleben kann“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics Samsung Electronics Deutschland GmbH. „Mit Sky, HD+ und waipu.tv haben wir beliebte Partner in das TV-Angebot unserer Geräte integriert und bieten damit eine Aktion an, von der Kunden und Händler profitieren.“

Serien parallel zum US-Start streamen

Bei der Neuausrichtung des EntertainPakets kommen vor allem Serien- und Film-Fans auf ihre Kosten: Dank des Sky Entertainment & Cinema Tickets streamen Nutzer die aktuellen Blockbuster bereits kurz nach Kinostart, auf Wunsch meist auch in Originalsprache. Sky Originale wie „Das Boot“ sind ebenso inbegriffen. Sky Entertainment & Cinema Tickets sind im EntertainPaket bis zu zwölf Monate inklusive. Die Dienste HD+ und waipu.tv sind zusätzlich für je sechs Monate im Angebot von Samsung enthalten.

Spannende Unterhaltung ab Mai

Möchten Samsung Kunden das EntertainPaket nutzen, ist die Abwicklung ganz leicht direkt am TV möglich. Der Aktionszeitraum startet am 15. April 2020 und endet am 30. Juni 2020. Die Gutscheincodes für die kostenfreien Monate können ab dem 01. Mai 2020 über die Samsung Promotion App abgerufen werden und anschließend bei den Partnern aktiviert werden. Die Aktivierung von HD+ ist dagegen ohne Gutschein möglich: Bei der Erstinstallation erscheint ein Pop-Up, über das sich der Dienst direkt auf dem Gerät aktivieren lässt.

www.samsung.de