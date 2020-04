Mittelklasse Tablet Galaxy Tab S6 Lite

Mit dem Galaxy Tab S6 Lite bringt Samsung Premium Funktionen wie den S Pen zu einer größeren Zielgruppe.

Das kompakte Tablet überzeugt sowohl durch seinen Preis als auch durch hochwertiges Design und leistungsstarke Dual Speaker von AKG. Zudem lässt es sich bequem in vorhandene Smart Home-Systeme integrieren. Ab dem 30. April ist das Galaxy Tab S6 Lite deutschlandweit in einer Wi-Fi- und einer LTE-Variante erhältlich.

Das neue Samsung Galaxy Tab S6 Lite wurde für Nutzer entwickelt, die ihre kreativen Ideen sofort festhalten und der Zettelwirtschaft so ein Ende setzen möchten. Ob auf der Couch oder unterwegs – das kompakte Tablet ist flexibel nutzbar und kann dank des im Lieferumfang enthaltenen S Pen als digitaler Notizblock und digitale Leinwand genutzt werden. Damit aber nicht genug: Über das hochauflösende Display und die integrierten Dual Speaker von AKG lassen sich Musik, Videos und Games genießen. Mit der LTE-Variante des Galaxy Tab S6 Lite können Nutzer auch ohne WLAN Google Duo Videoanrufe über das Mobilfunknetz führen oder Dokumente in hoher Geschwindigkeit herunterladen.

Vielseitiger S Pen

Der im Lieferumfang enthaltene S Pen findet an der Geräteseite magnetisch seinen Platz und ist so für den nächsten Einsatz schnell zur Hand. Der S Pen bietet sich durch eine geringe Latenzzeit und die 0,7 Millimeter schmale Spitze beispielsweise als digitaler Pinsel an, um neue Kunstwerke zu erschaffen oder einfach nur schnell etwas während der Vorlesung zu notieren. Besonders praktisch ist, dass Handschrift in Samsung Notes einfach in digitalen Text umgewandelt werden kann, um nahtlos in Anwendungen wie Microsoft Word weiter zu arbeiten oder die Notizen als PDF oder JPEG zu exportieren.

Schlankes Design, volle Unterhaltung

Das elegante Design des Galaxy Tab S6 Lite ist nicht nur ansprechend, sondern auch praktisch. Dank der schmalen Displayränder passt das Galaxy Tab S6 Lite selbst mit einem 10,4 Zoll Display in nahezu jede Tasche – und fällt mit weniger als 470 Gramm kaum ins Gewicht. Die integrierten Dual Speaker von AKG bieten eine satte Soundkulisse und können mit Dolby Atmos sogar beeindruckenden Surround-Sound entstehen lassen, um Filme, Games oder die aktuelle Lieblingsplaylist zu genießen.

Zusätzlich arbeitet Samsung eng mit Partnern wie YouTube, Spotify und Netflix zusammen, um die Inhalte direkt auf Galaxy Produkte anzupassen. Spotify ist nahtlos in die Benutzeroberfläche integriert, sodass Nutzer ihre Lieblingspodcasts oder Songs einfach finden und sogar als Ton für den Wecker nutzen können. Auch Netflix6 kann mit Bixby Voice durchsucht werden, um Filme und Serien einfach zu finden. Außerdem können sich Nutzer des Galaxy Tab S6 Lite als Neukunden über vier Monate YouTube Premium gratis freuen und ihre Lieblingsvideos ohne Werbung genießen oder sogar herunterladen und offline anschauen.

Praktisches Zusammenspiel

Das Galaxy Tab S6 Lite verbindet und kann mit anderen kompatiblen Galaxy Produkten verbunden werden. So lassen sich über das Tablet beispielsweise Anrufe entgegennehmen, die über ein Smartphone eingehen, dass mit dem gleichen Samsung Konto verknüpft ist – selbst wenn dieses in einem anderen Raum liegt.8 Darüber hinaus lassen sich Dateien schnell und einfach mit kompatiblen Geräten in der Nähe teilen. Im Smart Home kann das Galaxy Tab S6 Lite in Verbindung mit SmartThings als Schaltzentrale genutzt werden, um kompatible Produkte wie Lichtquellen oder smarte Thermostate zu steuern und zu verwalten.

