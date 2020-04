WLAN für kleine Unternehmen mit Nuclias Connect Hub

D-Link macht WLAN für kleine Unternehmen mit dem Nuclias Connect Hub DNH-100 möglich.

Der Netzwerk-Controller ist mit der mandantenfähigen Nuclias Connect Software ausgestattet. Mit Hilfe des ca. 500 Gramm leichten DNH-100 lassen sich kleine bis mittlere WLAN-Umgebungen zentral managen. IT-Administratoren verwalten pro Hub bis zu 100 D-Link Access-Points der erfolgreichen DAP-Serie mit 11 unterschiedlichen Modellen*. Über den Controller bietet Nuclias Connect umfassende Konfigurations-, Überwachungs- und Fehlerbehebungsfunktionen, um das Netzwerk einfach und kosteneffizient zu managen. Der DNH-100 von D-Link ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz für 137 Euro bzw. 134 Schweizer Franken (UVP inkl. MwSt.) erhältlich.

Quick & Easy: Bis zu 100 Access Points zentral verwalten

So einfach war die zentrale Netzwerkverwaltung von kleinen bis mittleren WLAN-Umgebungen noch nie – egal ob für einen oder mehrere Standorte. Denn der DNH-100 von D-Link ist ein integrierter Hardware-Controller und eigenständiger Anwendungsserver in einem Gerät. So lassen sich über einen Hub bis zu 100 Access Points zentral managen. Auf das intuitive Dashboard erhält der Nutzer Zugang über den Webbrowser oder die entsprechende iOS- bzw. Android-App für Smartphones. Die einfache Einrichtung und der Remote-Zugriff sorgen für eine spürbare Entlastung beim Netzwerkmanagement. Kompatibel ist der Controller mit einer Vielzahl an D-Link Access Points der DAP-Serie für Innen- und Außenbereiche*. Die Auswahl reicht dabei von WLAN Wave 2-Modellen bis hin zu den WiFi4EU-Versionen DAP-2662 und DAP-3666.

Große Ausstattung

Der DNH-100 überzeugt vor allem durch die Vielzahl an professionellen Managementfunktionen. So verbessern Airtime Fairness, lokale Drosselung und Load Balancing die Nutzererfahrung im WLAN. Nuclias Connect ist mandantenfähig (multi-tenancy) und bietet rollenbasierte Administration. So können Netzwerkadministratoren Verwaltungsbefugnisse für lokale Netzwerke vergeben. Für die Einrichtung von separaten Gäste-WLANs oder getrennten Netzwerken für verschiedene Abteilungen, kann jeder Access Point bis zu acht verschiedene SSIDs abbilden. Die Software bietet zudem umfassende Analyse- und Berichtsfunktionen. So lässt sich nicht nur das Netzwerk optimieren, sondern auch die Auswertungen in zukünftige Geschäftsentscheidungen miteinbeziehen. Zum Schutz des Netzwerks zeichnet sich der Wireless Controller durch seine Funktionen zur Selbstüberwachung aus. Dazu gehört die intervallbasierte Funkanalyse, die Selbstverwaltung der Funkfrequenz sowie das Erkennen von Layer-2/Layer-3 Access Points und deren Sendeleistung.

Kompaktes Format

Das Metallgehäuse des etwa 500 Gramm leichten Standalone-Controllers ist nicht größer als ein kleiner 8-Port-Switch, kann aber mit den mitgelieferten Montagewinkeln auch in einem Rack montiert werden. Der Hub verfügt über einen RJ-45-Gigabit-Anschluss, einen USB 3.0-Port und einen Micro-SD-Steckplatz.

www.dlink.de