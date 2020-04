Panasonic TVs jetzt mit App für Pro / und Sat.1

Ab dem 07. April 2020 stehen auf vielen Panasonic Smart TVs ab dem Modelljahr 2017 die Apps „ProSieben“ und „SAT.1“ zur Verfügung. Die ProSiebenSat.1-Apps sind kostenlos in Deutschland verfügbar.

Die Sender-Apps bieten Zugriff auf die Mediatheken mit zahlreichen ausgestrahlten Sendungen und Beiträgen, die nun auch über die App bequem und zeitunabhängig angeschaut werden können. Der Zugriff auf die Apps ist über das Betriebssystem MyHomeScreen möglich, mit dem Zuschauer sich die Bedienung ihres Fernsehers individuell und komfortabel anpassen können. Die ProSiebenSat.1-Apps werden ab sofort auf vielen smarten Panasonic TVModellen (ab Modelljahr 2017) verfügbar sein.

Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/Home AV Panasonic Deutschland

„Wir freuen uns zusammen mit ProSiebenSat.1 Media SE das Angebot für unseren Panasonic MyHomeScreen weiter auszubauen und unseren Kunden in diesen Zeiten weitere attraktive Mehrwerte anzubieten.“, erklärt Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/Home AV. „Wir aktualisieren stetig unser Angebot, damit unsere Kunden auch lange nach dem Kauf eines Panasonic TV das volle Angebot an Diensten und Anwendungen nutzen können.“

www.panasonic.de