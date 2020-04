Denon erweitert X-Serie um den AVR-X1600H DAB

Der AVR-X1600H DAB (145 W pro Kanal) bietet ein spektakuläres 7.2 Surround-Sound-Erlebnis.

So kommen Home-Entertainment-Liebhaber dank der aktuellsten Technologien in Sachen Heimkino und Streaming ganz auf ihre Kosten. Mit Hilfe der Virtualiser-Technologien Dolby Atmos Height Virtualisation und DTS Virtual:X lassen sich virtuelle Höheneffekte erzeugen, ohne dabei großen Aufwand mit zusätzlichen Lautsprechern betreiben zu müssen. Sie erzeugen trotz vereinfachter Installation ein raumfüllendes 360-Grad-Klangbild. Hierzu nutzt diese Technologie die vorhandenen Lautsprecher und ist deshalb ideal für Systeme ohne eigentliche Decken- oder Surround-Lautsprecher geeignet, also zum Beispiel auch für 2.1-oder 5.1-Systeme.

Zahllose HDMI Anschlussmöglichkeiten

Die Denon X-Serie zeichnet sich durch einen erweiterten Audio-Rückkanal (eARC, Enhanced Audio Return Channel) aus, der über ein einziges HDMI-Kabel unkomprimierte und objektbasierte Audiodateien vom TV-Gerät an den Receiver überträgt. Der Auto Low Latency Mode (ALLM) sorgt für geringstmögliche Verzögerungen bei Games (z.B. mit der XBox One). Dank eARC, 4K-Ultra HD HDMI und voller HDCP 2.3-Unterstützung an sämtlichen Ports lassen sich die AV-Receiver der X-Serie problemlos sowohl mit den neuesten 4K- und den künftigen 8K-TV-Geräten als auch mit Streaminggeräten, Spielkonsolen oder anderen Quellen verbinden. Audioinhalte vom Fernsehgerät können dank einer TV-Audio Funktion sowohl in der zweiten als auch in der Hauptzone über HDMI abgespielt werden. Die von einem TV-Gerät oder Projektor gelieferte Qualität der Videoinhalte wird dank 4K-Videotechnologien, wie Dolby Vision™, HDR 10 (High Dynamic Range) und HLG (Hybrid Log-Gamma) ohne Kompromisse wiedergegeben. Die Denon AV-Receiver der X-Serie sind auch HDCP 2.3-konform und somit mit den neuesten geschützten Inhalten kompatibel.

Wiedergabe von Apple AirPlay 2 und Hi-Res-Dateien

Die Denon AV-Receiver der X-Serie sind mit Apple® AirPlay 2 und dem Musikstreaming-Dienst Apple Music kompatibel. Alle Receiver verfügen über einen USB-Anschluss auf der Frontseite über den MP3- und Hi-Res-Dateien (WAV, FLAC, ALAC und DSD 2,8/5,6 MHz) wiedergegeben werden können. Das kabellose Streamen von beliebten Musikdiensten, wie Spotify®, Deezer, TIDAL und anderen, ist dank der integrierten HEOS Technologie via Bluetooth, Apple AirPlay 2 oder, dank HEOS Built-in, über WLAN möglich.

Bequeme Sprachsteuerung

Der Denon AVR-X1600H DAB unterstützt die Sprachassistenten Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri und lässt sich bequem über diese steuern. Mit Amazon Alexa kann beispielsweise zwischen den Eingängen für verschiedene Mediaplayer umgeschaltet werden oder man nutzt Google Assistant und Apple Siri um die Lautstärke anzupassen oder zum nächsten Titel zu springen.

Integrierte HEOS Multiroom-Wiedergabe

Die Receiver der X-Serie spielen Musikdateien von Streaming-Diensten wie Spotify, Deezer, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn oder SoundCloud ab und können diese kabellos auf HEOS kompatible Komponenten streamen. So genießen Nutzer ihre Lieblingsmusik in jedem Raum des Hauses – ganz ohne Kabel. Spielen Sie überall denselben Song ab, oder wählen Sie für jeden angeschlossenen Raum unterschiedliche Songs verschiedener Streaming-Quellen aus. Es ist auch möglich, im Hauptraum Mehrkanal Sound zu genießen und denselben Inhalt in einer zweiten Zone oder über verbundene HEOS Komponenten in einem anderen Raum zu hören.

Der Denon Setup-Assistent erledigt die Arbeit

Der preisgekrönte Setup-Assistent von Denon führt den Nutzer Schritt für Schritt durch den Einrichtungsprozess. Da jedes Heimkino einzigartig ist, nutzt Denon die erstklassige Raumakustikkalibrierung von Audyssey, die automatisch präzise Messungen vornimmt und die Leistung des Receivers optimiert. So wird das bestmögliche dreidimensionale Klangerlebnis geliefert, das genau auf die akustischen Eigenschaften des Raumes abgestimmt ist.

Konzipiert für Installationsexperten

AV-Installationsexperten werden die intelligenten Features der X-Serie zu schätzen wissen: So sorgen die Funktionen „Audioauswahl“ oder „AirPlay Off“ zum Beispiel dafür, dass Sie Apple AirPlay ausschalten können und dies somit nicht mehr auf sämtlichen iOS-Geräten im Haus erscheint. Ein Installationsprofi kann die Funktionen nun besser individualisieren und zum Beispiel dieselbe HDMI-Eingangsquelle mehreren Eingängen zuweisen und verschiedene Audioquellen auswählen.

www.denon.de