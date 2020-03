aetka hilft Partnern die Kunden zu bedienen

Aetka hilft Partnern und unterstützt die Geschäftsoffensive des TK-Fachhandels.

Durch umfassende Homeoffice-Lösungen und diverse Vorkehrungen ist die Arbeitsfähigkeit des Vertriebs, Supports sowie der Teams in den Logistik- und Repair-Bereichen der KOMSA-Gruppe sichergestellt. Bestellte Waren werden in bewährter Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ausgeliefert – aktuell vermehrt über den Service der eLogistik im Namen der Partner direkt an den Endverbraucher.

Kunden bedienen in Zeiten geschlossener Geschäfte

Unter dem Motto #solidarischEinkaufen unterstützt die KOMSA-Gruppe mit der Online-Plattform www.lokal-ist-online.de ab sofort alle Fachhändler, die ihre Ladengeschäfte schließen mussten, arbeitsfähig zu bleiben. Darüber können diese ihre Kunden auch in Zeiten geschlossener Shops bedienen und für sich selbst Geschäft generieren.

Online Reparatur-Service

Wohin bringen Kunden jetzt ihre Reparaturfälle? aetka erstellt Partnern sofort und kostenlos einen individuellen Affiliate-Link für eine Webseite, über die Kunden ihre Reparaturfälle online abwickeln können. Zuverlässiger Reparaturdienstleister ist die w-support.com. Den Link können Fachhandels-Partner in ihre Webseite oder Social Media Kommunikation einbinden. Pro kostenpflichtiger Reparatur erhalten Sie eine Provision. aetka-Partner können sich bei Interesse an info@w-support.com wenden.

Partner mit einem aetka Online Shop auf eBay können Handyreparaturen auch über diesen Weg anbieten.

Online-Offensive

Das aetka eCom-Team arbeitet auf Hochtouren, die erhöhte Nachfrage nach aetka Online Shops auf eBay zu bedienen.

Parallel werden Partner mit bestehendem eBay-Shop dabei unterstützt, deren Angebote auch auf eBay Facebook Shops zu vermarkten.

Im Rahmen des Social Media-Managements erhalten die Partner Support und passende Vorlagen, um auch während der Schließzeit aktiv mit Kunden in Kontakt zu bleiben.

Geschäftsoffensive Corona

Themenseite im KARLO mit Aktionen und Angeboten zu Produkten und Lösungen in vier Kernbereichen, die aktuell stark gefragt sind.

Arbeitnehmer im Homeoffice #zuhause |Senioren #zuhause |Fitness #zuhause | Familienleben #zuhause

Was Unternehmer jetzt wissen und tun müssen

Mit aktuellen Informationen und nützlichen Links auf http://komsa.com/covid-19 und in der aetka-Community unterstützt aetka Partner mit gebündelten Informationen und Quellen dabei, die für ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter relevanten Maßnahmen zu bewerten und einzuleiten.

aetka Hardware Ankauf in Zeiten geschlossener Geschäfte

aetka-Fachhändler können auf eine alternative Lösung zurückgreifen: sie kommunizieren die Ankaufspreise + Ankaufkriterien online, senden bei Interesse ein freewaylabel zum Endkunden, bewerten bei Ankunft das Gerät (Lieferort durch Partner festzulegen) und zahlen Geld an den Endkunden aus. Danach senden sie das Gerät wie gewohnt zum Dienstleister revived-products nach Hartmannsdorf und werden wie gewohnt bedient.

