LG bei den Red Dot Design Awards ausgezeichnet

LG Electronics hat bei den Red Dot Design Awards mit insgesamt 19 Auszeichnungen seine Ausnahmestellung im Produktdesign unterstrichen.

Zu den Ehrungen gehört auch der „Best of the Best“-Award für den 65-Zoll OLED-Fernseher aus der GX Gallery-Serie (Modell 65GX).

Überzeugend

Der OLED-TV 65GX überzeugte die Juroren mit LGs einzigartigem Gallery-Design. Der kunstvolle, flache Fernseher lässt sich nahezu bündig an der Wand anbringen und eröffnet dadurch völlig neue Möglichkeiten der Inneneinrichtung. Wie auch die meisten anderen 2020er OLED-TVs von LG bietet der „Best of the Best“-Gewinner dank des neuen α (Alpha) 9 Gen 3 AI-Prozessors ein immersives Fernseherlebnis mit überwältigenden Farben sowie dem beeindruckenden Kontrast der OLED-Technologie.

Renommierter Wettebwerb

Der Red Dot Design Award zählt zu den renommiertesten Designwettbewerben der Welt. Allein in diesem Jahr wurden zirka 6.500 Produkte aus 60 Ländern eingereicht. Neben dem LG 65GX hat die Red Dot-Jury 2020 zwei weitere OLED-TVs von LG prämiert: den LG SIGNATURE OLED 8K (Modell 77ZX) sowie den LG OLED WX Wallpaper 4K (Modell 65WX). Vor Kurzem wurden diese drei OLED-Modelle bereits mit dem iF design Award ausgezeichnet, einem weiteren bedeutenden Designpreis.

Schon seit 2013 erhielten die OLED-TVs von LG in jedem Jahr Auszeichnungen durch die Red Dot-Jury, darunter sechs Mal den „Best of the Best“-Award. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem der erste aufrollbare Fernseher der Welt, der stilvolle, extrem dünne Wallpaper-TV und der minimalistische OLED-TV mit Picture-on-Glass-Design.

Auch im Bereich Weiße Ware wurden der Smarter Waschtrockner mit AI Direct Drive Technologie, die LG PuriCare 4-Wards Wasserfilter und der LG Inverter Heat-Pump für nachhaltige Wassererwärmung ausgezeichnet.

