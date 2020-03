LG Fernseher mit Disney+

LG Electronics bietet noch mehr exklusive Inhalte und stattet zahlreiche LG Ferneher mit Disney+ aus.

So weitet das Unternehen die Verfügbarkeit der Disney+ App in diesem Jahr auf weitere europäische Länder aus und ermöglicht damit noch mehr Nutzern, eine noch größere Auswahl an exklusiven Disney-Inhalten zuhause anzusehen.

Ab sofort können Besitzer von LG TVs in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland, Spanien und Italien sowie – ab April – Frankreich bequem die Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel sowie Lucasfilm streamen.

Ab webOS 3.0

Dies funktioniert, solange der Fernseher mit einer webOS Version ab 2016 – konkret: webOS 3.0 und neuer – ausgestattet ist. Die webOS Version können Besitzer eines LG Fernsehers unter dem Menüpunkt „Über diesen Fernseher“ im Menü „Allgemein“ des Hauptmenüs ablesen.

Durch einen Klick auf das Disney+ Symbol im LG Home Launcher kann man den Abonnement-Typ auswählen und Wunschformate ohne Verzögerung streamen. Die in die webOS Plattform integriere Disney+ App bietet eine Vielzahl an erstklassigen Inhalten und trifft damit nahezu jeden Geschmack.

Tausende Disney-Episoden

Kinohits, neue Serien, beliebte Klassiker, Dokumentationen aus aller Welt und Tausende von Disney Channel-Episoden: Man erhält noch nie da gewesenen Zugang zu einer unglaublichen Auswahl an Inhalten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Dies alles benutzerfreundlich kategorisiert und durchsuchbar.

Zum Angebot zählen zudem eine Vielzahl an Disney+ Originals wie „The Mandalorian“, „The World According to Jeff Goldblum“, „High School Musical: The Musical: The Series“ oder die Neuauflage des Klassikers „Susi und Strolch“.

Hoher Bedienkomfort

Die richtungsweisende OLED-Panel-Technologie von LG garantiert eine unerreicht hohe Bildqualität dank nahezu unendlichem Kontrast und absolutem Schwarz. So lassen sich die Szenen der einzigartigen Disney-Produktionen bis ins kleinste Detail erleben. Darüber hinaus arbeiten die smarten Funktionen der LG TVs, einschließlich ThinQ AI und LGs universelle Suche, nahtlos mit der Disney+ App zusammen und erhöhen so den www.lge.dedes Nutzers.

„Wir bieten unseren Kunden in Europa mit dem erweiterten Disney+ Angebot eine neue und spannende Streaming-Möglichkeit“, so Lee Sang-woo, Senior Vice President of Corporate Business Strategy and Content Service Business bei der LG Home Entertainment Company. „LG stellt seinen Kunden damit nicht nur auf den preisgekrönten OLED TVs, sondern auch auf anderen LG Fernsehern Entertainment der Extraklasse bereit.“

Getreu dem Ziel, Nutzern stets die beste Benutzererfahrung und die umfassendste Auswahl an Inhalten zu bieten, ist die Disney+ App jetzt auf kompatiblen LG TVs in 12 Ländern verfügbar. Der Service wurde bereits in Australien, den Vereinigten Staaten, Kanada, den Niederlanden sowie Neuseeland lanciert und wird im Laufe dieses Jahres auf weiteren Märkten eingeführt werden.

