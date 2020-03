Samsung SuperDeals sind zurück

Mit Samsung SuperDeals TV-Highlights und Soundbars kaufen und bis zu 2.000 Euro sparen

Im Fokus der Cashback-Aktion stehen Heimkino-Highlights wie der QLED 8K, die Lifestyle TVs The Frame und The Serif sowie Soundbars Um eine passende Heimkino Umgebung zu schaffen, startet Samsung wieder die SuperDeals. Der Hersteller bietet attraktive Cashback-Angebote auf die beliebten Samsung TVs und Soundbars. Beim Kauf eines QLED 8K erhalten Kunden bis zu 2.000 Euro zurück1. Wer sich im Aktionszeitraum vom 19. Februar bis zum 15. März 2020 für einen der Lifestyle TVs The Frame und The Serif oder eine Soundbar von Samsung entscheidet, spart bis zu 150 Euro. Alle Aktionsmodelle sowie die Teilnahmebedingungen finden Interessierte unter www.samsung.de/superdeals.

Mit den beliebten Samsung SuperDeals erhalten Kunden beim Kauf ausgewählter Aktionsprodukte im teilnehmenden Handel oder über den Samsung Online-Shop bis zu 2.000 Euro zurück¹. Je nach Abwicklungsprozess wird der Cashback beim Kauf vor Ort direkt abgezogen. Ist das nicht der Fall, muss der Käufer das erworbene Aktionsgerät bis zum 29. März 2020 auf samsung.de/superdeals registrieren. Der Cashback wird nach gültiger Registrierung auf das Konto überwiesen. Über die entsprechende Abwicklung können sich interessierte Kunden auch direkt bei ihrem Händler informieren. Die SuperDeals laufen vom 19. Februar bis zum 15. März 2020.

Eines der (Heimkino-)Highlights: der QLED 8K

Beim Kauf des Samsung Ole 8K Q950R mit 98 Zoll erhalten die Kunden 2.000 Euro Cashback.

Erst in hoher Auflösung können Serien, Streams und Videospiele ihre Qualität und Detailfülle wirklich ausspielen. Scharfe und lebensechte Bilder erzeugt die QLED Technologie dank 100%igem Farbvolumen2, Spitzenhelligkeiten bis zu 5.000 Nits und starken Kontrasten. Die erhöhte Bildwiederholungsrate sowie kurze Latenzzeiten ermöglichen puren Gaming-Spaß in hoher Auflösung. Wer sich den Samsung QLED 8K während des Aktionszeitraums nach Hause holt, kann zusätzlich profitieren: Auf den Q950R mit 98 Zoll (247 cm)3 erhalten Kunden 2.000 Euro Cashback; auf die 82-Zoll-große Variante (207 cm) des Q950R4 850 Euro. Auch alle anderen aktuellen Samsung QLED der Serien Q90R, Q85R, Q80R und Q70R sind Teil der SuperDeals – mit Ersparnissen von bis zu 400 Euro. Beim Kauf eines Q60R in 82 Zoll (207 cm)5 oder in 75 Zoll (190 cm)6 dürfen sich Kunden auf eine Rückzahlung in Höhe von bis zu 200 Euro freuen.

Doch nicht nur mit dem Samsung QLED lässt sich Kinofeeling in die eigenen vier Wände holen. Beim Kauf eines Premium UHD TVs in 82 Zoll (207 cm)7 kann der Käufer 200 Euro sparen. Für The Frame mit einer 65-Zoll-Bildschirmdiagonale (163 cm)8 gibt es 150 Euro zurück. 125 Euro wird Käufern eines The Frame mit 55 Zoll (138 cm)9 erlassen. Nicht als Fernseher gebraucht, verwandelt sich der Lifestyle TV zur exklusiven Kunstgalerie, die bekannte Werke oder eigene Fotos in vollem Farbvolumen wiedergibt. The Frame reagiert auf das Umgebungslicht und passt die Bilddarstellung entsprechend an. The Serif TV setzt wiederum ein echtes Design-Statement im heimischen Wohnzimmer und bietet dazu eine beeindruckende Bildqualität. Beim Aktionskauf eines The Serif 55 Zoll (138 cm)10 warten 150 Euro Cashback. Mehr zu den SuperDeals sowie weitere TV-Angebote sind unter samsung.de/superdeals einsehbar.

Der richtige Sound darf nicht fehlen

Bei den Soundbar gibt es bei den Modelle HW-R650, HW-NW700 und HW-MS650 ein Cashback zwischen 50 und 75 Euro

Für eine filmreife Vorstellung zu Hause ist eindrucksvoller Sound ebenso wichtig. Volle, klare Klänge bilden eine perfekte Ergänzung für das Kinogefühl im Wohnzimmer. Das bieten die Samsung Aktions-Soundbars. Ausgestattet mit Lautsprechern oben und seitlich, schaffen sie ein eindrucksvolles Surround-Erlebnis. Beim Kauf einer HW-Q90R gibt es 100 Euro zurück. Zur Auswahl stehen auch die anderen Q-Modelle sowie HW-R650, HW-NW700 und HW-MS650. Auf diese erhalten Käufer beispielsweise zwischen 50 und 75 Euro Cashback.

