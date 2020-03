ASUS Chromebook Flip C436 für Arbeit und Freizeit

Mit dem ASUS Chromebook Flip C436 steht ein leistungsstark und ausdauernder Allrounder zur Verfügung.

Das neue Chromebook Line-up von ASUS ermöglicht die intuitive Bedienung eines Smartphones im Formfaktor eines Notebooks. Gepaart mit den Vorteilen wie einer schnellen Einsatzbereitschaft und breiter Auswahl an Apps aus dem Google Play Store, bieten die Geräte eine nahtlose Erfahrung in jedem mobilen Anwendungsgebiet.

Nutzer können sich ganz intuitiv in ihrer gewohnten Android-Umwelt bewegen. Mit der Eingabe der Google-Mail-Adresse haben sie den direkten Zugriff auf alle wichtigen Daten wie Kontakte, Fotos oder den Kalender. Dies bietet zum einen ein hohes Maß an Komfort und zum anderen eine sichere und schnelle Möglichkeit auf die eigenen Daten zugreifen zu können und diese auch direkt zu bearbeiten oder zu teilen. Dank der automatisierten Synchronisierung sind die Daten immer aktuell.

Kraftvoller Alleskönner

Das erste Project Athena Chromebook stellt mit dem neuesten Intel Core i5 Prozessor und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher ausreichend Leistung zur Verfügung – egal ob für anspruchsvolle Produktivität oder spannende Unterhaltung. Dank des 13,7 mm schlanken und 1,1 kg leichten Chassis aus einer Magnesiumlegierung in Verbindung mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden bietet es dem Nutzer höchste Mobilität. Zudem garantiert das Chromebook Flip C436 uneingeschränkte 360° Flexibilität, da es im Notebook-, Zelt, Stand- oder Tablet-Modus verwendet werden kann.

Schneller Prozessor

Mit seinem schnellen Prozessor, der vollen Leistung der G Suite sowie vielen anderen produktiven Apps aus dem Google Play Store und dem Zugriff auf den Google Assistent bewältigt das Chromebook Flip C436 mühelos alle Aufgaben des Alltags. Die Full-Size-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und 1,2 mm Tastenhub sowie das 360° ErgoLift-Scharnier, welches das Display sicher in jedem gewünschten Winkel hält, sorgen für eine komfortable und präzise Bedienung. Für schnelle Notizen oder kreativere Aufgaben unterstützt das ASUS Chromebook Flip C436 zudem den neuesten Universal Stylus Initiative (USI) 1.0 Standard. Darüber hinaus lassen Wi-Fi 6, zwei reversible USB 3.2 Gen 1 Typ C Ports, ein MicroSD Slot und ein, in den Power Button integrierter Fingerabdrucksensors, keine Ausstattungswünsche offen.

Entertainment pur

Nach getaner Arbeit bieten das FHD NanoEdge-Display in 14 Zoll sowie vier hochwertige Stereolautsprecher ein intensives Entertainment-Erlebnis. Die Lautsprecher von Harman/Kardon leiten den Sound stets in Richtung Notebook – ganz egal, in welcher Position es sich gerade befindet – und erzeugen so mit extragroßen Resonanzkammern High-Fidelity-Audio.

Stylisches Fashionstatement

Bei dem ASUS Chromebook Flip C436 steht neben Komfort und Ergonomie das hochwertige und elegante Design im Vordergrund. Das transparente Silber verleiht dem Chromebook ein edles Finish. Das changierende Aerogel-Weiß hingegen dient als neue Version des Standard-Weiß als Fashionstatement für Mutige. Die Farbe wechselt je nach Blickwinkel dezent von Weiß bis hin zu verschiedenen Blau-, Lila-, Rot- und Rosatönen.

Chromebook Line-up

Neben dem neuen Flaggschiff-Modell Chromebook Flip C436 gibt es noch vier weitere neue Modelle aus der ASUS Chromebook-Serie. Das ASUS Chromebook Flip C433 ist ein elegantes Kraftpaket mit bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit, bis zu Intel Pentium Gold 4415Y Prozessor, 8 GB RAM und 64 GB Speicher. Es zeichnet sich vor allem durch sein schlankes Design von 16,5 mm und 1,5 kg in Kombination mit einem 14 Zoll Full HD Display und einer Screen-to-Body-Ratio von 85 Prozent aus.

Das ASUS Chromebook CT100 ist ein 9,7 Zoll großes Tablet, das sich vor allem durch seine ultrarobuste Konstruktion hervorhebt. Dank einer Gummierung an allen vier Seiten ist es vor Beschädigungen geschützt. Es unterstützt zudem zahlreiche Android Apps, G-Suite und die Google Expeditions AR, die neue, intuitive Lernmöglichkeiten eröffnen.

Auch das ASUS Chromebook C403 ist wie geschaffen für effizientes Lernen und vereint eine höhere Produktivität mit der benötigten Robustheit. Es ist vollgepackt mit widerstandsfähigen Besonderheiten, beispielsweise mit der spritzwassergeschützten Tastatur und dem extrem belastbaren Scharnier. Eine vereinfachtere Variante bietet das ASUS Chromebook C202XA. Es ist mit der gleichen Robustheit ausgestattet. Die neue Chromebook-Reihe von ASUS eignet sich für effizientes Arbeiten und Lernen ortsunabhängig und mit der dafür benötigten Mobilität und Widerstandsfähigkeit.

www.asus.de