Das Samsung Galaxy S20 ist da

Die neue Samsung Galaxy S20 Serie ist mit einer überarbeiteten Kameraarchitektur ausgestattet und wird von KI unterstützt.

So können bei einer Vielzahl von Lichtverhältnissen beeindruckende Bilder und Videos aufgenommen werden. Dank des 120 Hz-Displays und dem leistungsstarken Prozessor wirken dargestellte Inhalte auf dem Display flüssig, egal ob es um grafikintensives Spielen oder Videostreaming geht.

Das Galaxy S20 und das Galaxy S20+ sind auch mit 5G erhältlich. Mit fortschreitendem 5G-Netzwerkausbau können sich Nutzer damit auf entscheidende Vorteile wie eine stabilere Verbindung, kürzere Latenzzeiten und eine erhöhte Geschwindigkeit bei Uploads freuen.2

Großer Bildsensor für beeindruckende Bilder

Der bisher größte Bildsensor in einem Samsung Smartphone – mit bis zu 108 MP in der Weitwinkelkamera des Galaxy S20 Ultra 5G – bedient sich einer KI, um Momente in großartiger Qualität einzufangen. Das Galaxy S20 Ultra 5G nutzt diese Grundlage und bietet Nutzern dank Folded Lens-Technologie einen bis zu 100-fachen Space Zoom, um auch entfernte Motive nah heranzuholen. Mit dem Galaxy S20 | S20+ ist ein bis zu 30-facher Zoom möglich.1

Außerdem können sich Nutzer über die Single Take-Funktion freuen, um Momente zu genießen und trotzdem festzuhalten: Die Galaxy S20-Serie nutzt alle Objektive der Hauptkamera um über eine Dauer von maximal 10 Sekunden bis zu 14 Fotos und Videos parallel aufzunehmen, während eine KI einfach die besten Schnappschüsse auswählt und empfiehlt.

Videos lassen sich sogar in 8K aufnehmen, um besondere Momente realitätsnah einzufangen. Zusätzlich profitieren Nutzer von der verbesserten Action Cam-Videostabilisierung, die nahezu ruckelfreie Aufnahmen ermöglicht.

Intelligenter Akku

Die Galaxy S20-Serie ist mit einem ausdauernden und intelligenten Akku ausgestattet.3 Mit Hilfe von KI wird die Leistung des Smartphones je nach Verwendung angepasst. Neigt sich der Akkustand doch mal dem Ende zu, müssen Nutzer nicht lange warten: Das Galaxy S20 | S20+ unterstützt die Schnellladefunktion und lässt sich mit bis zu 25 Watt laden.4 Das Galaxy S20 Ultra 5G lädt dank der Super Schnellladefunktion mit bis zu 45 Watt.5

Spiele, Streams und andere bewegungsreiche Inhalte können durch die hohe Bildwiederholrate auf dem 120 Hz-Display flüssig dargestellt werden. Bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und ein schneller Prozessor sorgen zudem für hohe Leistung. Käufer können die beeindruckende Performance zum Beispiel in Microsoft Forza Street erleben, das erste Spiel der beliebten Rennserie, das auf einem Smartphone verfügbar ist.

Intuitive Benutzeroberfläche

Außerdem bietet die Galaxy S20-Serie die bislang einfachste und intuitivste Benutzeroberfläche von Samsung: Mit One UI 2 ist es so beispielsweise ganz einfach, die eigene Fitness über Samsung Health im Blick zu behalten oder vernetzte Hausgeräte über die SmartThings App zu steuern.

