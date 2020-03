Neue Notebooks Acer Spin B3 für das Klassenzimmer

Acer erweitert seine Produktlinie der Acer Spin B3 -Notebooks um das Convertible-Modell TravelMate Spin B3 und das Clamshell-Modell TravelMate B3 speziell für den Bildungsbereich.

Dank ihrer optimalen Ausstattung und dem robusten Design sind die 29,5 cm (11,6 Zoll) Notebooks ideal geeignet für den Einsatz innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers. Beide TravelMate Modelle sind mit den neuesten Intel Pentium- und Celeron-Prozessoren ausgestattet und erfüllen den US-Militärstandard MIL-STD 810G1, der ihnen eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit attestiert.

Flexibles Design für optimalen Lernprozess

Das TravelMate Spin B3 bietet genau das, was Schüler in ihrem bewegten Schulalltag brauchen — ein Design, das sowohl robust als auch flexibel ist. Mit vier verschiedenen Nutzungsmodi ist das TravelMate Spin B3 auf sämtliche Anforderungen des Lernprozesses eingestellt. Schüler können das Modell jeweils in dem Modus verwenden, der am besten zu ihrer jeweiligen Aktivität, Lernumgebung und Gruppensituation passt. Im Notebook-Modus können Schüler Aufsätze schreiben, im Display-Modus Videos oder Bilder ansehen, im Zelt-Modus manuelle Tätigkeiten ausführen, der Tablet-Modus erleichtert die Erstellung von Skizzen im Mathematik- oder Kunstunterricht. Mit einer optionalen nach außen gerichteten Kamera können Schüler Fotos und Videos aufnehmen. Für ein natürliches Spielerlebnis nutzt das TravelMate B3 Spin die Wacom AES-Technologie und ist mit einem andockbaren Stylus ausgestattet.

Einfache Steuerung

Mit ihrem smarten Design erleichtern die neuen TravelMate Modelle auch Lehrern und Administratoren den Arbeitsalltag. So können Pädagogen dank einer optionalen Batterieanzeigeleuchte auf der Frontabdeckung erkennen, welchen Schülern der Strom ausgeht. Zudem verfügen TravelMate Spin B3 und TravelMate B3 über eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten: Ethernet, zwei USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse, ein HDMI-Anschluss und bei ausgewählten Modellen3 ein voll funktionsfähiger USB Typ-C-Anschluss, der das Aufladen, Datentransfer mit 5 GB/s und den Anschluss an externe Displays ermöglicht.

Preise und Verfügbarkeit

Das TravelMate Spin B3 wird ab Mitte Mai 2020 ab 409 Euro erhältlich sein. Das TravelMate B3 wird ab Mitte Mai 2020 ab 309 Euro erhältlich sein.

www.acer.de