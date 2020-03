Panasonic neuer eFootball-Partner des FC St. Pauli

Panasonic ist neuer Partner der eFootballer des FC St. Pauli und wird den Hamburger Kultverein in der Virtual Bundesliga ab sofort mit dem neuesten technischen Equipment unterstützen.

Im Rahmen der Kooperation stattet Panasonic das congstar-Séparée, das Zuhause der eFootballer, mit hochwertigen 4K UHD TVs aus und hebt damit die technischen Voraussetzungen für den Verein auf ein neues Level. „Wir sind sehr froh, mit dem FC St. Pauli so einen prominenten Partner gefunden zu haben“, sagt Armando Romagnolo, Marketing Director CE bei Panasonic Deutschland. „Wir freuen uns sehr darauf, diesen Traditionsverein in die spannende Welt des eSports zu begleiten und sind überzeugt davon, dass unsere technisch innovativen Lösungen zum Erfolg des Vereins beitragen werden.“

Auch der FC St. Pauli freut sich über die neue Partnerschaft. Tom Köst, Xbox-Spieler des eFootball-Teams, zeigt sich begeistert vom neuen Equipment: „Die Reaktionsgeschwindigkeit von TV-Geräten ist in der Tat ein oftmals unterschätztes Feature. Dauert die Bildverarbeitung zu lange, hat man oft einen entscheidenden Nachteil. Dank Game Mode sind die Panasonic TVs hier klar im Vorteil.“, so Köst zur Wichtigkeit hochwertiger Bildschirme. Die TV-Screens werden künftig im Training, aber auch in Rabauken Mixed-Camps bzw. bei FIFA-Battles rund um die Heimspiele des FC St. Pauli zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wird Panasonic künftig auch Offline-Events des FC St. Pauli unterstützen. So können sich Fans des FC St. Pauli und Hobby-Gamer auf spannende Veranstaltungen am Millerntor freuen.

