LG Soundbar DSN11RG mit Dolby Atmos und DTS:X

Die neue LG Soundbar DSN11RG überzeugt mit herausragender Audioqualität, einfacher Konnektivität, smarten Funktionen sowie elegantem Design.

Sie fügt sich dank ihrer stilvollen Ästhetik unauffällig in den Raum ein und harmoniert optisch mit den neuen OLED, 8K und NanoCell TVs von LG.

Das Flaggschiff-Modell DSN11RG liefert satten, authentischen Klang, der mit Präzision und Tiefe überzeugt. Auch in diesem Jahr arbeitet LG mit Meridian Audio für ein optimiertes Klangerlebnis zusammen.

Lebendiger Sound

Die Modelle nutzen die fein abgestimmten Bass- und Space-Technologien des Unternehmens, die die Tieftonwiedergabe verstärken und die Klangbühne erweitern. Das Feature Image Elevation ermöglicht eine klarere Differenzierung von Lead-Instrumenten und Gesang für lebendigeren Sound. Darüber hinaus unterstützt der Großteil der 2020er-Modelle Dolby Atmos und DTS:X für dynamischen und durchweg immersiven Klang.

Kabellose Rücklautsprecher

Das Topmodell DSN11RG ist ein 7.1.4-Kanal-System mit zwei kabellosen Rücklautsprechern für 360-Grad-Hörgenuss. Mit ihrem schlanken und innovativen Design ist die DSN11RG die ideale Audio-Begleitung für die 55- und 65-ZollFernseher von LG und verspricht zudem nahtlose visuelle Harmonie.

Automatische Kalibrierung

Neu führt LG in diesem Jahr die Funktion AI-Room Calibration ein: Durch eine automatische Anpassung der Wiedergabe an die spezifischen Eigenschaften eines Raumes wird ein optimierter Klang ermöglicht. Die Soundbar kalibriert sich selbst und ist in der Lage, Töne zu erkennen sowie zu analysieren, die Umgebung zu berechnen und den Output entsprechend anzupassen. Beim Abspielen von Inhalten, bei denen Dolby Atmos oder DTS:X im Einsatz sind, bietet diese Technologie dem Anwender beeindruckenden Surround-Sound. Darüber hinaus verfügt die Premium-Soundbar über einen hochentwickelten Verarbeitungsalgorithmus, der herkömmliche Dateiformate auf nahezu Studioqualität hochskalieren kann.

Echtes Heimkino-Feeling

Dank des Wireless Rear Speaker Kits erzeugt LGs neueste Soundbar mit 4K PassThrough und verbesserten Kino-Audio ein möglichst authentisches Heimkino-Erlebnis. Google Assistant erlaubt die komfortable Steuerung kompatibler Smart Home-Geräten via Sprachbefehl. Der erweiterte Audio-Rückkanal (eARC) maximiert zudem die Konnektivität. Nutzer können externe Geräte direkt an ihren eARC-kompatiblen Fernseher anschließen und den dreidimensionalen Klang hochauflösender Audioformate wie Dolby True HD oder DTS Master Audio1 genießen.

www.lge.de