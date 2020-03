QNAP TS1886XU-RP für intensive Leistungen

QNAP bringt mit dem TS 1886XU-RP ein neues NAS der Unternehmensklasse auf den Markt.

Das 2U-Rackmount-NAS ist mit Intel Xeon Prozessor der D-1600 Serie sowie DDR4 Error Correcting Code (ECC)-Speicher ausgestattet und bietet konstant zuverlässige Serverleistung. Das TS-1886XU-RP dient als hybrides Speichergerät und verfügt überzwölf 3,5″-HDD-Festplatteneinschüben und sechs dedizierten SSD-Steckplätzen. Nutzer profitieren von QNAPs Auto-Tiering Technologie Qtier, die die NAS-Speicherleistung und die Kosteneffizienz optimiert. Das TS-1886XU-RP ist ab sofort für 1,899,- Euro in der 4 GB-Variante und für 2,099,- Euro zzgl. MwSt. in der 8 GB-Variante erhältlich.

„Seine hybride Speicherarchitektur, viele SSD-Optimierungsoptionen, 10 GbE-Konnektivität mit RDMA/RoCE-Unterstützung, Virtualisierung, Sicherung und Notfallwiederherstellung sowie Cloud-Speicher-Gateways machen das TS-1886XU-RP zu dem idealen NAS auf Unternehmensebene“, so Mathias Fürlinger, Senior Storage Consultant bei QNAP.

Leistungsstark

Das TS 1886XU-RP verwendet einen leistungsstarken Intel Xeon D-Prozessor und unterstützt bis zu 128 GB Dual-Channel-ECC-DDR4-Speicher zur Wahrung der Datenintegrität. Dank der hybriden Speicherstruktur profitieren Nutzer von höherer Leistung und einer kosteneffizienten Speicherlösung. Dahinter stecken mehrere QNAP-SSD-Technologien etwa SSD-Caching zur Optimierung von IOPS-intensiven Anwendungen und zusätzlichem SSD-Over-Provisioning zur Verbesserung der SSD-Zufallsschreibgeschwindigkeiten für Geschäftsdaten, Rechenzentrum und Virtualisierung bei gleichzeitiger besserer SSD-Haltbarkeit und Lebensdauer. Darüber hinaus ermöglicht Qtier die automatische Speicherzuweisung auf dem TS-1886XU-RP, wodurch die NAS-Leistung und die Speichernutzung optimiert werden.

Vier PCIe-Erweiterungssteckplätze

Die vorinstallierte smarte dual-port 10GbE SFP+ NIC nutzt den Broadcom NetXtreme E Netzwerk-Controller, der RDMA over Converged Ethernet (RoCE und RoCEv2) unterstützt. So steigern Anwender die NAS-Leistung und senken gleichzeitig den CPU-Verbrauch von Anwendungen, die Ethernet-Netzwerk nutzen. 10GbE-Konnektivität beschleunigt nicht nur die datenintensive Übertragung, sondern bietet auch Vorteile bei der schnellen Remote-Sicherung über die Anwendung Hybrid Backup Sync (HBS) von QNAP. Benutzer mit weiteren PCIe-Erweiterungskarten können die NAS-Funktionalität noch vergrößern, etwa durch 10GbE/25GbE/40GbE-Netzwerkkarten, QM2 Karten zum Hinzufügen von M.2 SSDs und eine SAS-Erweiterungskarte zum Anschluss von Speichererweiterungsgehäusen. Im TS 1886XU RP ist eine Fibre Channel-Karte installiert und es kann einer Fibre Channel SAN-Umgebung hinzugefügt werden, um die Anforderungen an Hochleistungsspeicher und Datensicherung zu erfüllen.

Einfache Datensicherung

Das TS-1886XU-RP ist skalierbar und bietet umfassende Geschäftsfunktionen. Es unterstützt Speicher für die Virtualisierung von VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V und Windows Server 2019 und hostet mehrere virtuelle Maschinen und containerisierte Anwendungen. Blockbasierte Snapshots vereinfachen die Datensicherung und -wiederherstellung, und Cloud-Speicher-Gateways helfen Unternehmen, Daten einfach in die Cloud zu migrieren. QVR Pro hilft beim Erstellen eines professionellen Videoüberwachungssystems mit acht kostenlose IP-Kamerakanälen, die durch zusätzliche Lizenzkäufe auf 128 Kanäle erweitert werden können.

