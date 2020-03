Olympus Audio-Recorder-Kits für Video, Interview und Podcasting

Die Olympus LS-Audio-Recorder-Kits wurden speziell für die Bedürfnisse von Filmemachern, Journalisten und Podcastern zusammengestellt.

Neben den bewährten Linear-PCM-Recordern Olympus LS-P4 oder Olympus LS-P1 ist in jedem Kit das nötige Zubehör enthalten, das in jeder entsprechenden Aufnahmesituation maximale Mobilität und Soundqualität ermöglichen soll.

Das Video-Kit für Filmemacher, Vlogger und YouTuber enthält das für Filmemacher, Vlogger und YouTuber relevante Zubehör, um sofort von der Soundqualität und Vielseitigkeit der LS-Serie profitieren zu können. Für die Aufzeichnungen kann der Recorder entweder in der Hand gehalten, separat positioniert oder via mitgeliefertem Blitzschuhadapter und 3,5-mm-Kabel als Mikrofon auf der Kamera verwendet werden, um in der Postproduktion den Synchronisationsaufwand zu sparen. Der ebenfalls im Kit enthaltene Windschutz bietet Schutz vor Windgeräuschen.

Mit der neuen Firmware-Version 1.10 für den LS-P4 ist die Slate Tone Funktion verfügbar. Sie unterstützt bei der Bearbeitung von Audiodateien, während die Test Tone Funktion bei der Anpassung des Aufnahmepegels hilft.

Das Interview-Kit kommt mit zwei Krawatten-Mikrofonen und einem doppelten 3,5-mm-Stereo-Breakoutkabel. So bleiben in einer Interview-Situation die Hände frei, zwei Sprecher werden gleichzeitig mit einer hohen Qualität aufgenommen und der Postproduktionsprozess erleichtert.

Das Podcast-Kit enthält ein USB-Kabel, einen Windschutz und ein flexibles Mini-Stativ für den Audio-Recorder für freihändige Aufnahmen und die Möglichkeit, direkt auf dem Computer aufzuzeichnen. Der Windschutz schützt im Freien vor Windgeräuschen, während das verstellbare Stativ das ideale Zubehör zur Isolierung von Geräuschen und Vibrationen ist. Zum LS-P1 Lavalier-Kit gehört ein omnidirektionales Krawatten-Mikrofon. Mit einem Frequenzgang von 100 Hz bis 10.000 Hz eignet es sich für kristallklaren gesprochenen Ton, es kann auch in Interviewsituationen eingesetzt werden. UVP zwischen 144 und 219 Euro

www.olympus.de