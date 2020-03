Canon Pixma TR150 für das mobile Büro

Mit dem Pixma TR150 stellt Canon den Nachfolger des Pixma iP110 vor. Das neue Modell bietet das Laden des Akkus über USB sowie vielseitige kabellose Konnektivität einschließlich 5-GHz-WLAN-Support.

Ausgestattet mit einem 3,7 cm (1,44 Zoll) Schwarzweiß-OLED-Display zur einfachen Bedienerführung ermöglicht er erstmalig, fünf individuelle Druckvorlagen zu speichern und auf Knopfdruck zu Papier zu bringen. Dank des optimierten Akkus druckt er ca. 40 Seiten mehr als sein Vorgänger und lässt sich schneller laden. Der Drucker ist konzipiert für das mobile Arbeiten. Bei Verwendung des Akkus ist schnelles und unkompliziertes Aufladen über das Netzteil oder das mitgelieferte USB-C Kabel am kompatiblen Kfz-Ladegerät, Netzteil oder Laptop möglich.

Alle Anschlüsse befinden sich auf einer Seite und ermöglichen somit ein unkompliziertes Kabelmanagement. Eine integrierte Vorrichtung zur Diebstahlsicherung erlaubt die vorübergehende Fixierung am Arbeitsplatz. Mit einer Geschwindigkeit von 5,5 ISO-Seiten pro Minute in Farbe (9 Seiten in Schwarzweiß) liefert der Pixma TR150 schnelle Ergebnisse.

Der TR150 mit Akku lässt sich auch schnell aufladen (2 Stunden und 20 Minuten über das Netzteil) und kann dann mit einer einzigen Ladung bis zu 330 Seiten drucken. Die Funktion „Kopie über Smartphone“ der App ermöglicht auch unterwegs ganz einfach das Kopieren und Drucken: Man braucht das Dokument nur zu fotografieren und es wird automatisch ausgerichtet und anschließend gedruckt. Das Canon Hybrid-Tintensystem nutzt sowohl farbstoffbasierte als auch Pigmenttinten. Es verfügt über eine Pigment-Schwarz-Tinte für scharfen Text und eine kombinierte Vierfarbtinte auf Farbstoffbasis (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz). Die lebendig wirkenden Fotodrucke haben bei Aufbewahrung im Album eine Lebensdauer von bis zu 100 Jahren. Wenn die schwarze Tinte zu Neige geht, ermöglicht die Druckereinstellung „Schwarztinte sparen“ eine Reduzierung der schwarzen Tinte und damit eine längere Nutzungsdauer. Gedruckt wird randlos im Format bis A4, die Papierzufuhr auf der Rückseite fasst bis zu 50 Blatt Normalpapier.

Der Pixma TR150 und der Pixma TR150 inkl. Akku sind voraussichtlich ab April 2020 zum UVP von 255 beziehungsweise 305 Euro verfügbar.