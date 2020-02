Ankaufservice mySwoop bei expert auch in 2020

Den Ankaufservice mySwoop bei expert wird es auch 2020 an vielen weiteren Standorten bundesweit geben.

Dank der erfolgreichen Kooperation – ein Ankaufvolumen von rund 3,2 Millionen Euro in 2019 belegt es – bieten die beiden Unternehmen ihren Kunden den größten stationären Re-Commerce-Service in Deutschland und unterstützen damit den umweltbewussten Umgang mit wertvollen Ressourcen.

„Wir erweitern durch die Partnerschaft mit mySWOOOP nicht nur unsere Zielgruppe, sondern auch unser Serviceangebot mit positivem Effekt: Etwa jeder zweite Kunde investierte den Auszahlungsbetrag in ein neues Gerät direkt im Fachmarkt – das ist ein großartiges Ergebnis und bestätigt unseren Kooperationsausbau“, erklärt Frank Harder, expert-Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce. „Im Sinne der Nachhaltigkeit möchten wir mit Hilfe der Dienstleistungskooperation zudem unsere Potenziale weiter ausschöpfen.“

Nachhaltig erfolgreich

Die positive Resonanz der expert-Kunden gab den Ausschlag, die Kooperation zu intensivieren und den Service künftig an vielen weiteren Standorten anzubieten: Allein im Jahr 2019 kaufte expert in 214 Fachmärkten weit über 17.000 Geräte an und entlastete die CO2-Bilanz um rund 230 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Dafür wurde expert auf der diesjährigen Frühjahrstagung in Hannover der Nachhaltigkeits-Award verliehen. „Angesichts dieser Zahlen sehen wir unser Geschäftsmodell bestätigt, funktionstüchtigen elektronischen Altgeräten vor dem Hintergrund der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit ein zweites Leben zu schenken“, betont mySWOOOP-Geschäftsführer Simon Gabriel.

Im Rahmen der Kooperation bieten expert-Standorte ihren Kunden einen schnellen und unkomplizierten Direktankauf von funktionstüchtigen Altgeräten an – vorrangig Smartphones, Konsolen, Konsolen-Spiele, Tablets und Notebooks. Vor Ort wird – mittels von mySWOOOP eigens dafür entwickelter Software – eine Geräteprüfung durchgeführt und der Ankaufswert festgelegt. Kunden können daraufhin zwischen der Verrechnung des Ankaufpreises auf den Kauf eines Neuprodukts, einem expert-Gutschein oder einer Barauszahlung wählen.

Rundum-Sorglos-Paket für expert-Gesellschafter

Neben einer Ankaufprovision beinhaltet das Dienstleistungspaket von mySWOOOP die Integration des Ankauf-Services in den Filialen, die Implementierung der vollautomatisierten Software, umfassende Schulungen der expert-Mitarbeiter, die Bereitstellung von Marketingmaterial sowie einen Anzeigen- und Telefonsupport.

