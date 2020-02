Samsung verkündet Verkaufsstart des QLED 8K Q950T TV

Samsung zeigte auf Malta das TV- und Audio-Produktportfolio 2020 für den europäischen Markt und verkündet den Verkaufsstart des QLED 8K Q950T TV.

Samsung engagiert sich für die Entwicklung bahnbrechender Technologien, die den Bedürfnissen der sich verändernden Lebensbedingungen der Verbraucher gerecht werden. Die neuen, innovativen TV- und Audiogeräte bieten den Konsumenten vernetzte Funktionen mit einem interaktiven und sinnvollen Nutzungserlebnis. Diese Funktionen definieren das Erlebnis neu und revolutionieren die Integration zu Hause.

Die nächste Generation intelligenter und immersiver TVs

Der in Europa in den Größen 65 (163cm), 75 (189cm) und 85 Zoll (214cm) erhältliche Samsung Q950T erreicht mit seinem Infinity Screen ein Verhältnis von 99 Prozent Bildschirm zu Rahmen. Mit einem nur 15-mm dünnen Gehäuse und sechs integrierten Lautsprechern verdeutlicht der Q950T eindrucksvoll, was im Bereich Fernsehen unter dem Begriff Immersion verstanden wird: Die Grenzen zwischen dem TV, dem Betrachter und seiner Umgebung sind beinahe aufgehoben – der Nutzer kann wahrhaft in das TV-Geschehen eintauchen, obwohl er sich im eigenen Wohnzimmer befindet.

Neben dem Q950T präsentierte Samsung auf Malta auch das Modell Q800T und erweitert so das Angebot im Bereich QLED 8K in großem Umfang: Mit Bildschirmgrößen von 55 (138cm) bis 98 Zoll (248cm) ist sichergestellt, dass es einen 8K-TV für alle Bedürfnisse und Platzverhältnisse gibt.

Auch QLED 4K-Fernseher sind für Samsung weiterhin wichtiger Bestandteil des TV-Portfolios. Im Jahr 2020 stellt das Unternehmen seine bisher stärkste QLED 4K-Produktreihe vor, mit den Modellen Q60T, Q70T, Q80T, Q90T und Q95T, die jetzt in Größen von 43 (108cm) bis 85 Zoll (214cm) erhältlich sind.

„Wir stehen am Beginn einer neuen Ära intelligenter Displays“, sagt Nathan Sheffield, Head of TV and Sound Devices, Samsung Europe. „Die Nachfrage nach einer Personalisierung des TV-Erlebnisses wird dieses Jahr noch weiter steigen. Unsere TV- und Audiogeräte 2020 sind unsere bislang stärksten, intelligentesten und immersivsten. Unser Portfolio deckt eine Vielzahl von Lebensstilen ab, ohne dass Nutzer bei der Wahl ihres TVs Kompromisse eingehen müssen.“

Der Erfolg von QLED beruht seit jeher auf außergewöhnlicher Bild- und Tonqualität, aber was die 2020er Reihe zusätzlich auszeichnet, sind die verbesserten ‚Smart Screen‘ KI Fähigkeiten.

Quantum Dot AI

Quantum Dot AI ermöglicht durch das Zusammenwirken der branchenführenden Tizen-Plattform und des 8K-Content-Prozessors Upscaling für die unterschiedlichsten Inhalte. Unabhängig von der ursprünglichen Quelle oder der aktuellen Auflösung können Inhalte jetzt stets auf mehr als 33 Millionen Pixel angezeigt werden.

Adaptive Picture

Adaptive Picture analysiert die Lichtverhältnisse der Umgebung und den Inhalt auf dem Display, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, die unabhängig davon ist, ob der TV in einem hellen oder dunklen Raum steht.

Active Voice Amplifier

Active Voice Amplifier reduziert die zweitgrößte Ablenkung der europäischen Verbraucher beim Fernsehen – störende Hintergrundgeräusche. Die Funktion erkennt automatisch Störgeräusche in der Umgebung und passt die Sprachverständlichkeit im TV entsprechend an.

Object Tracking Sound+

Object Tracking Sound+ kombiniert die Lautsprecher an der Ober- und Unterseite sowie seitlich des Fernsehers mit einem KI-Algorithmus, der für einen dreidimensionalen Klang sorgt und den Ton präzise auf das Geschehen auf dem Bildschirm abstimmt.

Q-Symphony

Q-Symphony ist eine Multi-Speaker-Umsetzung, die für einen volleren Surround-Sound sorgt: Erstmals bleiben die oberen und seitlichen Lautsprecher eines 2020er TV-Modells auch dann aktiv, wenn eine externe Soundbar der Samsung Q-Serie angeschlossen ist. Das schafft einen noch kraftvolleren 3D-Sound.

Fesselnder Klang für Filme, Serien und Musik

Um ein möglichst immersives TV-Erlebnis zu erschaffen, verbessert Samsung mit den neuen Soundbars eine tiefere Integration von TV- und Audiogeräten. Die Q-Serie 2020, einschließlich Q800T, Q70T und Q60T, sorgt für bestmögliche Synergie zwischen Soundbar und QLED. Durch die Nutzung der Acoustic-Beam-Technologie von Samsung und der integrierten objektbasierten Audiotechnik von Dolby Atmos und DTS:X fesselt der Sound der Q-Serie den Zuschauer, als wäre er selbst Teil des Geschehens.

Optimierter Sound ist jedoch weitaus mehr als die nahtlose Integration in den TV. Die neue Samsung S-Serie (S60T und S40T) überzeugt auch alleine mit einer kraftvollen Performance: Die eleganten und intelligenten Soundbars eignen sich besonders für Musikliebhaber und alle, die Wert auf erstklassiges Design legen.

www.samsung.de