Oki bringt intelligenten Multifunktionsdrucker MC883

Der benutzerfreundliche und anpassbare intelligente Multifunktionsdrucker MC883 von OKI kombiniert flexible Dokumentenverwaltung mit hoher Druckgeschwindigkeit und einer Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi.

Der MC883 basiert auf der bahnbrechenden LED-Technologie von OKI und erzeugt gestochen scharfe Texte und Bilder in außergewöhnlich hochwertiger High-Definition-Farbe mit einer maximalen Druckauflösung von echten 1.200 x 1.200 dpi auf einer Vielzahl von Medienformaten von A6 bis hin zu 1,3 m großen Bannern und mit einem Gewicht von bis zu 256 g/m². Die MC883 ist das aktuelle Produkt der flexiblen A3 und A3 Farb-Multifunktionsgeräten und löst das Vorgängermodell MC873 ab, während der MC853 weiterhin im Portfolio bleibt.

LED-Technologie

Der MC883 ist ideal für besonders anspruchsvolle Geschäftsumgebungen und bietet dank der OKI-LED-Technologie in Druck- und Scanköpfen auch bei großem Auftragsvolumen zuverlässig hochwertiges Drucken, Scannen und Kopieren. Er umfasst integriertes Heften von bis zu 20 Blatt, zwei Ausgabefächer, eine maximale Papierkapazität von über 2.000 Blatt und Druckgeschwindigkeiten von 35 Seiten pro Minute. Der neue intelligente MFP verfügt außerdem über umfassende Funktionalität beim Scannen und der Dokumentenverwaltung, einschließlich hoher Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Bildern pro Minute und einer automatischen Dokumentenzufuhr mit Wendefunktion (Reverse Automatic Document Feeder, RADF) für 100 Blätter für das Kopieren, Scannen und Faxen doppelseitiger Dokumente.

Einfache Handhabung

Die Einrichtung, Bedienung und Wartung sind sehr einfach, ohne dass Fachpersonal herangezogen werden muss. Dank einer umfangreichen und intuitiven Benutzer-Hilfe und den Verbrauchsmaterialien einschließlich Fixiereinheiten und -bändern, die von den Benutzern selbst schnell und einfach ersetzt werden können, ist der MC883 ergonomisch gestaltet und auf die Bedürfnisse des Benutzers ausgelegt. Darüber hinaus ist der 7″-Farb-Touchscreen vollständig anpassbar, sodass ganz einfach benutzerdefinierte Job-Makros erstellt, gespeichert und zum schnellen Zugriff auf dem Startbildschirm platziert werden können, um häufig verwendete Funktionen zu beschleunigen.

Flexible Software

Zur Optimierung dokumentenintensiver Geschäftsprozesse und zur Steigerung der Produktivität, ermöglicht die flexible Smart Extendable Platform (sXP) von OKI eine nahtlose Integration zwischen dem MC883 und Lösungen von Drittanbietern, darunter PaperCut MF und Drivve Image sowie der exklusiv bei OKI erhältlichen Software SENDYS Explorer. sXP eignet sich ebenso für kleine Unternehmen wie für Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen – wie z.B. dem Bau- und Gesundheitswesen, aber auch aus dem Dienstleistungssektor. Darüber hinaus wird Partnern die Möglichkeit geboten, flexibel und schnell spezifische Markanforderungen und Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.

All-in-One-Lösung

SENDYS Explorer ist eine leistungsstarke und exklusiv bei OKI erhältliche All-in-One-Software, mit der die Effizienz durch Digitalisierung, gemeinsame Nutzung und eine flexible und sichere Organisation von Dokumenten erhöht wird. Der in den intelligenten MFPs von OKI verwendete SENDYS Explorer kann über einen Webbrowser aufgerufen werden, sodass Benutzer alle im gesamten Unternehmen verfügbaren Dokumente scannen und sicher verwalten können. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören optische Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, OCR), Weiterleitung empfangener Faxe an E-Mail-Adressen sowie die Möglichkeit, sie zu konvertieren und hochzuladen. Darüber hinaus ermöglicht SENDYS Explorer Benutzern den vertraulichen Zugriff auf Dateien, die Suche nach Zeichenketten im Dokumentinhalt und das Verfolgen des Status sämtlicher Scanaufträge über das Dokument-Repository.

„Der MC883 von OKI ist eine fantastische Neuheit in unserem Portfolio an intelligenten MFPs. Er kombiniert benutzerfreundliches Design mit einem außergewöhnlichen und anpassbaren Workflow sowie einer überragenden Druckauflösung von echten1.200 x 1.200 dpi“, so Christoph Zimmermann, Product Marketing Manager, OKI Europe Ltd. „Mit der zuverlässigen, leistungsstarken Hardware, der flexiblen Software und der offenen sXP-Plattformarchitektur von OKI ist es ein unglaublich vielseitiges Multifunktionsgerät, mit dem Unternehmen jeder Art und Größe komplexe, dokumentenintensive Workflows optimieren und die Produktivität steigern können – ohne Kompromisse bei der Leistung.“

www.oki.com/eu