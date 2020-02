Verbundgruppe Euronics

OLED-TVs, Smart Wearables, Smart Home und Haushaltsgeräte mit höchster Energieeffizienz gehören gleichermaßen zum Sortiment der EURONICS Fachhändler wie die konventionellen Produkte der Consumer Electronics. Die Genossenschaft zählt in Deutschland rund 1.316 Mitglieder an 1.466 Standorten mit rund 11.000 Mitarbeitern. Ein umfassendes Dienstleistungsangebot, individuelle Beratung und qualifiziertes Fachpersonal sind die gemeinsamen Kennzeichen der zumeist inhabergeführten, mittelständischen Fachgeschäfte und Fachmärkte. Der zentral regulierte Umsatz der EURONICS Deutschland eG betrug im Geschäftsjahr 2017/2018 1,47 Milliarden Euro.

Die EURONICS Deutschland eG ist Partner des europäischen Einkaufs- und Marketingverbundes EURONICS International mit Sitz in Amsterdam. Aktuell ist die Verbundgruppe mit mehr als 8.800 Standorten in Europa aktiv und erzielte 2017 einen Gesamtumsatz von 19,1 Milliarden Euro. Mehr als 50.000 Mitarbeiter sind in den rund 5.500 Mitgliedsunternehmen in 35 Ländern beschäftigt. In Europa ist EURONICS die größte Verbundgruppe der Branche.

www.euronics-deutschland.de