Ergonomische Gaming-Maus SOVOS von Speedlink

Speedlink stellt erstmals eine ergonomisch optimierte, vertikale RGB-Maus für PC-Gamer vor, die gesundheitlichen Beschwerden vorbeugen kann.

Der gesunde Arbeitsplatz wird in der „Arbeitsstättenverordnung“ beschrieben – was nach langweiliger Bürokratie klingt, stellt sicher, dass stundenlange Arbeit am PC nicht den Rücken oder die Gelenke schädigt und chronische Schmerzen vermieden werden. Und nach Feierabend? Über den privaten Gaming-Tisch wacht keine staatliche Verordnung – dabei verbringen viele von uns dort (zum Glück!) noch wesentlich mehr Zeit als im Büro.

Wer auch beim Zocken auf gesundes Equipment Wert legt, aber nicht auf Gaming-Performance verzichten will, hat nun mit Speedlinks SOVOS Vertical RGB Gaming Mouse die perfekte Lösung. Sie bietet die Synthese aus Gaming-Optimierung und ergonomischen Vorteilen: Der professionelle 10.000-dpi-Sensor lässt sich ebenso per Software konfigurieren wie die sieben Tasten – und der innovative Mini-Joystick. Vom Daumen gesteuert, bietet dieser Stick extrem schnellen Zugriff auf fünf frei programmierbare Makros oder Befehle, etwa für die Spell- oder Waffenauswahl. Neben besten eSports-Voraussetzungen trumpft die SOVOS mit eben jenem Design auf, welches das Gaming ergonomisch macht: Die vertikale Form entlastet das Handgelenk und beugt Ermüdungserscheinungen vor – wie schon bei Speedlinks vielfach ausgezeichneten Office-Mäusen PIAVO und LITIKO.

Natürlich passt sich die SOVOS auch optisch an, ihre lebendige RGB-Beleuchtung bietet die Auswahl zwischen zehn Effekten in 16,7 Millionen RGB-Farben. Gesundes Equipment muss eben nicht langweilig sein.

www.speedlink.com