Mobile World Congress 2020 ohne LG

LG Electronics hat beschlossen, von seiner Teilnahme am Mobile World Congress 2020 Ende diesen Monats im spanischen Barcelona abzusehen.

Das Unternehmen verfolgt die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus äußerst aufmerksam. Das Virus wurde kürzlich von der Weltgesundheitsorganisation WHO zu einem globalen Notfall hochgestuft, da es sich auch außerhalb Chinas ausbreitet.

Anstelle der Teilnahme am MWC plant LG in naher Zukunft mehrere separate Veranstaltungen, auf denen das Unternehmen seine mobilen Neuheiten für 2020 vorstellen will.

LG Electronics dankt seinen Unterstützern sowie der Öffentlichkeit für ihr Verständnis in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten.

www.lge.de