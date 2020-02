Videokonferenzlösung Poly Medialign für den modernen Meetingraum

Die neue Generation der Poly Medialign verbessert die Zusammenarbeit in mittelgroßen bis großen Besprechungsräumen.

Videokonferenzlösungen entwickeln sich immer mehr von einer „Nice-to-have“- zu einer „Must-have“-Anwendung für standortübergreifende Besprechungen. Und das aus gutem Grund: In zunehmend globalen und digitalen Arbeitsumgebungen erwarten Mitarbeiter, dass sie ihre Teammitglieder in anderen Niederlassungen problemlos erreichen und reibungslos mit ihnen zusammenarbeiten können.

Komplettlösungen für jede Anwendung

Damit dies gelingt, sollten sich entsprechende Lösungen schnell und intuitiv starten und bedienen lassen. Außerdem muss für die Akzeptanz der Technologie die Qualität der Videokonferenz auf einem hohen Niveau sein – unabhängig von der Größe des Raums. Neben kleinen, modularen Konferenzlösungen für Huddle Rooms, wie der neuen Poly Studio X Serie, bietet das Kommunikationsunternehmen Poly auch Videolösungen für größere Besprechungsräume.

Als Komplettlösung eignet sich die neue Generation der Poly Medialign ideal für große Konferenzräume, wie Sitzungssäle, Klassenzimmer und Versammlungsräume. So unterstützt die Medialign-Serie den einfachen Austausch von Ideen, Gedanken und Präsentationen mithilfe von Ultra-HD-Videoübertragung und hoher Audioqualität. Je nach Bedarf umfasst das System einen oder mehrere Monitore, Mikrofone, smarte Kameras, High-Fidelity-Lautsprecher sowie das Videokonferenzsystem G7500.

Integriertes System

Als integriertes System erfordert die Medialign so keine teure Konstruktion und Konfiguration. Die Installation ist schnell und unkompliziert – in weniger als einer Stunde – in jedem Raum möglich. Zudem verfügt die Medialign-Serie über die neuesten Poly MeetingAI-Funktionen, wie automatische Sprecherverfolgung, Group Framing, Acoustic Fence und NoiseBlock. So wird sichergestellt, dass die Teilnehmer während des Meetings nicht abgelenkt werden und dem Sprecher aufmerksam folgen können. Besonders auch die Ultra-HD-4K-Videoübertragung sowie die hochwertige Audioqualität sorgen dabei für lebendigere Meetings – es wirkt so, als wären alle Kollegen im selben Raum. Nicht zuletzt lässt sich die Poly Medialign flexibel mit zahlreichen Kollaborationsplattformen verbinden.

Erhältlich sind die neuen Medialign-Systeme in drei verschiedenen Ausführungen – Poly Medialign 65, Poly Medialign 75 (mit Touchscreen) und Poly Medialign 86. Die neuen Modelle sind individuell konfigurierbar und passen mit ihrem modernen, schlanken Design in jeden Meetingraum.

„Die Poly Medialign ist eine einfache und zuverlässige Kommunikationslösung, die die Zusammenarbeit in mittelgroßen bis großen Meetingräumen verbessert“, so Henning Schäfer, Senior Director DACH & EE bei Poly. „Mit der Medialign haben Unternehmen eine einzige Lösung, die sich mit verschiedensten Kollaborationsplattformen verbinden lässt – was sich auch positiv auf das Investitionsbudget auswirkt.“

