PowerEgg X: KI-gestützte Flugdrohne mit portabler Handkamera

Die PowerVision Technology Group, ein weltweit führender Anbieter von Robotik- und Big Data-Technologie, stellt jetzt seine neueste Drohne für Endverbraucher vor.

Das PowerEgg X ist mit KI-optimierten Video-, Foto- und Luftbildfunktionen ausgestattet. Gleichzeitig lässt sich die Drohne als vielseitige Handkamera nutzen. Interessierte können das Gerät ab heute im Online-Shop vorbestellen. Der Versand ist für Ende Januar geplant.



Das PowerEgg X ist mehr als eine Drohne: Die neueste Version verbindet beeindruckendes Design und aerodynamische Innovation mit hochwertigen Foto- und Videofunktionen. Aufgrund der einfachen Bedienung und professionellen Ausstattung ist es sowohl für Profis als auch für Einsteiger geeignet.



Innovation am Himmel

Das PowerEgg X besitzt eine 4K Ultra HD, 60fps und mit drei Achsen stabilisierte Kamera, und kann 1080p-Bildübertragungen in Echtzeit aus Entfernungen von bis zu sechs Kilometern realisieren. Das Resultat sind scharfe und fließende Bilder sowie szenische Aufnahmen jedes Lebensabenteuers. Der Akku reicht für bis zu 30 Minuten, so dass Anwender die Flugzeit gut ausnutzen können.



Auch das manchmal unberechenbare deutsche Wetter ist für das PowerEgg X, das einen maximalen Windwiderstand von 29 bis 38 Kilometern pro Stunde verkraften kann, kein Problem. Drohnen der PowerEgg X Wizard-Version können dank ihrer nano-optischen Beschichtung auch bei starkem Regen fliegen. Sogar Wasserlandungen sind aufgrund der mitgelieferten wasserdichten Schale und des Fahrwerks ohne Weiteres möglich. Die PowerEgg X Wizard-Version eignet sich ideal für Bootsbesitzer und Wassersportler.

Für Anwender, die eine sichere Landung noch üben müssen, hält das PowerEgg X eine spezielle Technologie zur Vermeidung von Hindernissen bereit: Wenn das PowerEgg landet, werden potenzielle Gefahren innerhalb eines Bereichs von 20 Metern in Echtzeit automatisch erkannt, und das Gerät positioniert sich präzise neu. Aufgrund intelligenter Aufnahme- und Rückführungsinformationen können sich Anwender darauf verlassen, dass ihre Drohne sicher zu ihnen zurückkehrt. Das ist insbesondere für Alleinreisende sehr praktisch.



Beeindruckend ist auch die patentierte SyncVoice-Technologie von PowerVision, die Töne vom Mobiltelefon des Drohnenpiloten aufzeichnen und mit den Bildern synchronisieren kann, so dass sich Aufnahmen in Echtzeit verbinden lassen.



Ausgestattet mit Künstlicher Intelligenz (KI)Die autonome Kamera des PowerEgg X ist darüber hinaus mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet, um das Foto- und Videoerlebnis zu verbessern. Der selbstsuchende KI-Kameramodus und die intelligente Kompositionsfunktion ermöglichen es Anwendern, dynamische und ansprechende Inhalte zu erstellen, die lange Zeit professionellen Geräten vorbehalten waren.

Einfach Steuerung mit der Fernbedienung

Damit nicht genug: Die integrierte Gesichtserkennungstechnologie verbessert die Genauigkeit der Kamera kontinuierlich, denn Deep Learning ermöglicht, auch sich bewegende Objekte genau zu verfolgen. Diese Deep Learning-Optimierungen basieren auf Gesichtserkennung, adaptiver Hautfarbe und individuellen Gesichtsmerkmalen. Aufnahmezeiten lassen sich so deutlich minimieren. Zudem müssen Anwender Einstellungen nicht ständig neu anpassen. Noch mehr Zeit können sie sparen, wenn sie ihre Bilder mit einer intelligenten Bearbeitungssoftware sofort auf ihrem Handy oder Tablet bearbeiten.

Leistungsstarke Handkamera für den täglichen Einsatz

Das PowerEgg X lässt sich darüber hinaus schnell in eine leicht tragbare Handkamera verwandeln, um schöne Momente im Leben sofort festzuhalten. Anwender können das Gerät einfach in ihrer Tasche oder im Handgepäck verstauen – die Kamera wiegt nur 522 Gramm; die meisten Spiegelreflexkameras sind deutlich schwerer. Die Drohne kann in diesem Modus bis zu 3,5 Stunden lang genutzt werden.



Durch das Sperren der Autokomposition bleibt das Hauptaugenmerk stets auf dem zentralen Fokus des jeweiligen Videos – selbst wenn das Motiv den Aufnahmerahmen verlässt und dann wieder auftaucht. Das PowerEgg X hat ein Nachführungsfeld von 170 Grad, so dass sich sowohl Innen- als auch Außenaufnahmen problemlos filmen lassen. Sein kardanisch aufgehängter dreiachsiger Gimbal zur Erhöhung der mechanischen Stabilität filtert Erschütterungen und Vibrationen effizient heraus.



Anwender können mit den Einstellungen der Kamera experimentieren, die unterschiedlichen Kompositionsmodi erkunden sowie Bilder an ihren persönlichen Stil anpassen. Beispiele sind Hyperlapse-Fotografie, 120 fps Zeitlupe oder verschiedene Bildfilter. Bilder und Videos lassen sich auch von unterwegs aus bearbeiten und mit wenigen Mausklicks oder im Live-Stream auf diversen Plattformen teilen – so dass Social Media-Follower stets auf dem Laufenden sind.



Ein weiterer Vorteil des PowerEgg X ist die Gestensteuerung für ein Plus an Benutzerfreundlichkeit. Durch sie lassen sich mehrere Gesten auf Basis detaillierten Trainings und fundierter Datensätze identifizieren. Anwender können Gruppenfotos und Videos aufnehmen, indem sie einfach die gewünschte Bewegung machen.



„Das mit KI-Technologie ausgestattete PowerEgg X gibt Anwendern eine vollkommen neue Perspektive. Die innovative Kombination aus Drohne und Kamera eignet sich sowohl für Amateure als auch Profis, egal ob sie atemberaubende Szenen von ihrem Bootsabenteuer festhalten, über ihren Lifestyle bloggen oder ihren neuesten Sporttrick filmen wollen. Das PowerEgg X ist das ultimative All-in-One-Gerät, das Anwendern eine Vielzahl neuer fantastischer Möglichkeiten an die Hand gibt“, kommentiert Wally Zheng, Gründer und CEO von PowerVision.



Preis und Verfügbarkeit Das PowerEgg X ist weltweit über den PowerVision Online-Store erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung von 849€ für das Explorer Pack und 1.149€für die Wizard-Version.

https://www.powervision.me/en/product/poweregg