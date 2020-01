Sportliche Kopfhörer-Systeme von Earebel mit „Sound by JBL“

Sport und Musik, eine unschlagbare Kombination. Earebel präsentiert neue vielfältige Kopfhörer-Lösungen wie den Earebel performance headband für den sportlichen Einsatz.

Zeitgleich kündigt das Allgäuer Start-up mehrere strategische Proukt- und Markenkooperationen in den Segmenten Audio und Sport an.

Zahlreiche Studien belegen, was Hobby- und Profi-Sportler aus eigener Erfahrung wissen: Musikhören bei sportlichen Aktivitäten motiviert nicht nur und steigert das Selbstbewusstsein, sondern erhöht auch die Leistungsfähigkeit und sorgt für ein positives Trainings-Erlebnis. Earebel hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertigen Musikgenuss für Menschen mit aktivem Lebensstil praktischer und einfacher zu gestalten.

Herausnehmbare Bluetooth-Kopfhörer

Mit herausnehmbaren Bluetooth-Kopfhörer-Systemen präsentiert Earebel eine völlig neue Form für tragbaren Musikgenuss. Die Bluetooth Kopfhörer lassen sich in stylische und funktionelle Kopfbedeckungen integrieren und bieten dabei erstklassigen Sound und höchsten Tragekomfort, ohne Verrutschen oder unangenehmen Druck auf oder in den Ohren. Die Kopfhörer passen in jede Earebel Mütze oder Stirnband aus den Kollektionen Sport, Style und Prime und sind bequem und einfach austauschbar. Dank des spritzwasserfesten Designs sind die Kopfhörer für den Außeneinsatz bestens gerüstet. Die offene Konstruktion hilft Umgebungsgeräusche auf der Piste und Straße oder im Gelände wahrzunehmen, trotz Musik auf den Ohren.

Partnerschaft mit JBL

In Sachen Soundqualität bekommt Earebel seit Ende 2019 tatkräftige Unterstützung von Audio-Experte JBL, der in einer langfristigen Partnerschaft alle neuen Modelle mit „Sound by JBL“ ausstattet.

„Mit JBL haben wir einen Partner an unserer Seite, mit dem wir die Soundqualität unserer Kopfhörer auf ein ganz neues Niveau heben können“, erklärt Earebel-Gründer und Geschäftsführer Didi Hirsch.

Helmkommunikation mit TSG

Gemeinsam mit TSG, dem Schweizer Hersteller für Schutzausrüstung für Rider aller Art, entwickelte Earebel austauschbare Ohrpolster, die den Einsatz von Earebel Kopfhörern in verschiedenen Helmmodellen von TSG ermöglichen. Dabei profitieren Helmträger nicht nur vom erstklassigen Sound, sondern auch von der integrierten Freisprechfunktion der Kopfhörer. Egal ob beim Skifahren, Moutainbiken oder Skaten, dank der Kooperation mit TSG werden die Kopfhörer-Systeme von Earebel zum Kommunikations-Tool für eine Vielzahl sportlicher Aktivitäten mit Helm.

„Uns gefällt an Earebel, wie die Jungs aus dem Allgäu kompromisslos neue Wege gehen und wir so gemeinsam Produkte entwickeln können, die auch unserer DNA entsprechen: Style, Tragekomfort, Design und Technologie sind unsere Steckenpferde und genau das sehen wir auch in Earebel“, erklärt Ruedi Herger, Geschäftsführer bei TSG. „Earebel ist der ideale Partner, um die Industrie mit einem neuen Kopfhörer-Konzept aus der Nische heraus zu erobern.“

www.earebel.com