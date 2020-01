Der Netzwerk-Streamer Fusion 600 (WFT-3) von SANGEAN vereint zeitgemäße Radionutzung und Musik-Streaming im Heimnetz unter einer Haube.

So bietet der Alleskönner lineares Radio-Hören von UKW, DAB+ und Internetsendern sowie das Streaming von Musikdateien über drahtlose und drahtgebundene Netzwerke. Ein Gerät für alles – für flexiblen Musikgenuss.

Voller Zugriff aufs Heimnetzwerk

Volle Unterstützung des Heimnetzwerks mit Zugriff auf die private Musiksammlung bietet das Fusion 600 dank der Unterstützung sämtlicher Geräte mit UPnP/DLNA an Bord. Computer und andere Datenträger lassen sich so spielend leicht ansteuern, private Sounddateien lassen sich im gesamten Heimnetz via WiFi oder LAN nahtlos streamen. Schnellen Zugriff auf Audio-Dateien bietet zudem der integrierte USB-Steckplatz, was die Zahl der Audioquellen zusätzlich erweitert.

Über die UNDOK-App (iOS, Android) lassen sich ebenfalls Dateien problemlos streamen. Die App ermöglicht zudem die Konfiguration des Streamers. Der Fusion 600 unterstützt Spotify Connect und liefert dank seiner Webradio-Funktion Zugriff auf über 15.000 Webradio-Stationen weltweit sowie 200.000 informative Podcasts.

3,2 Zoll TFT-Farbdisplay

Noch mehr Radio stellen die integrierten, trennscharf empfangenden UKW- und DAB+ Tuner bereit. Damit ist das Fusion 600 zukunftssicher für den Empfang der Terrestrik ausgestattet. Je 5 Speicherplätze für DAB+, UKW und Webradio ermöglichen den schnellen Zugriff auf die Wunschsender. Das 3,2 Zoll TFT-Farbdisplay ermöglicht nicht nur die leichte Navigation durch das schlüssig angelegte Menü. Es zeigt zudem Slideshows (DAB+), Album-Cover und Webradio-Stationslogos sowie die aktuelle Uhrzeit (NTP) und erforderliche Service-Daten an.

Der vielfältige Funktionsumfang wird durch sinnvolle Zusatzausstattung ergänzt. So bieten sieben Presets optimale Einstellmöglichkeiten in punkto Klang. Zwei Alarm-Timer wecken den Nutzer mit DAB+, UKW, Internetradio oder einem Buzzer. Ein Sleep-Timer sowie die vielgeliebte Snooze-Funktion komplettieren die Weckfunktion. Über eine Infrarot-Fernbedienung kann das Fusion 600 bequem vom Sofa oder Bett gesteuert werden.

Digitaler Anschluss steht mit SPDIF (koaxial, optisch) zur Verfügung. Hinzu kommen der obligatorische Line-out und der Kopfhöreranschluss. RJ-45 und USB A zum Aufladen von Mobilgeräten machen die Schnittstellen komplett.

„Das Fusion 600 / WFT-3 bringt ein Maximum an Funktionen in einem kompakten Gerät unter, das sich optimal in das heimische AV-Setting integrieren lässt. Durch die Streaming-Funktion lässt sich die eigene Musiksammlung spielend leicht im ganzen Haus verbreiten. Und Radiofreunde können auf die einzigartige Vielfalt an terrestrischen und IP-basierten Radiostationen zurückgreifen. Ein echter Alleskönner, der zudem beim Preis-Leistungsverhältnis eine echte Überraschung bietet“, erklärt Maurice Wijnands, Produkt Manager bei SANGEAN.

www.sangean.eu