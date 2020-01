Philips Fidelio X3 Kopfhörer vereint Klangqualität, Design und Komfort

Herausragende Klangqualität, bester Komfort sowie feinstes Design und Verarbeitung zeichnen den neuen, audiophilen Fidelio X3 als Flaggschiff der Philips Kopfhörer aus.

Der Fidelio X3 ist das neueste Modell der hochgelobten und populären Fidelio-Kopfhörer Serie, die bei Musikern und audiophilen Musikliebhabern auch aufgrund der offenen Bauweise besonders geschätzt werden. Sie zeichnen sich zudem durch ihre volle und präzise Klangqualität, dem hohen Komfort und ihrem stets eleganten Design aus.

Das besondere Fidelio-Erlebnis basiert dabei auf drei Elementen: Klangqualität, Design und eine besonders angenehme Nutzung. Diese Eigenschaften gelten auch für den neuen X3, der der erste Fidelio-Kopfhörer der Serie und zudem das Flaggschiff des neuen Angebotes sein wird.

Beste Klangreproduktion

Bei der Entwicklung des X3 fokussierte sich Philips Sound auf die Kombination von hoher Klangpräzision, gutem Bass und warmen Mitten mit einem straffen, kraftvollen Klang mit herausragender Trennung von Instrumenten und Stimmen. Gleichzeitig werden die Höhen sauber und detailreich mit einer exzellenten Weite wiedergegeben. Das Ergebnis ist eine sehr räumliche Wiedergabe von Musik, die nicht auf die Größe des Kopfhörers beschränkt zu sein scheint. Das Erlebnis ist klanglich authentisch und genau und vermittelt trotzdem den Eindruck einer Klangbühne – wie bei einem Live-Konzert.

Die mehrlagigen Polymer-Treiber – für eine bessere Dämpfung mit Gel gefüllt – und das kraftvolle Neodymium-System ermöglichen eine Erweiterung des Frequenzumfangs in den Höhen und eine akkurate räumliche Wiedergabe, was ideale Ergänzungen für die Fidelio-typischen hervorragenden Eigenschaften im Bass-Bereich sind.

Die doppelwandige Bauweise der Ohrmuscheln mindert Vibrationen durch die neugestalteten internen Versteifungen. Um sich noch besser der Anatomie des Ohres anzupassen, sind die Lautsprecher des Fidelio X3 um 15 Grad gekippt, um die Schallwellen noch direkter in den Gehörgang senden zu können.

Hochwertige Verarbeitung

Das Design des Fidelio X3 passt zu seinen exzellenten technischen Eigenschaften, denn es vermittelt einen luxuriösen Anspruch und bietet zugleich ein Höchstmaß an Haltbarkeit und Komfort. Mit „echten“ Materialien von ausgewählten europäischen Partnern wird das „Look-and-Feel“ des X3 nochmals aufgewertet. Dafür ist der sowohl leichte als auch stabile Metallrahmen im dunklen Satin Finish von schwarzem Muirhead-Leder umhüllt, kombiniert mit einem breitem Kopfband sowie Velour-Ohrpolstern aus Memory-Schaum. So werden auch die längsten Hör-Sessions in jeder Hinsicht zu einem Vergnügen, wozu auch das Anschlusskabel mit 3 Metern Länge sehr komfortabel beiträgt.

Als akustisch offener Kopfhörer verfügt der Fidelio X3 an der Außenseite nicht über ein herkömmliches Gitter, sondern stattdessen über einen akustisch transparenten Stoff von Kvadrat, um auf diese Weise unerwünschten Luftwiderstand sowie stehende Wellen hinter den Treibern zu vermeiden.

Natürlich erreicht der Fidelio X3 mit Leichtigkeit das Niveau für eine High-Resolution-Wiedergabe und ist mit einem Frequenzumfang von 5 Hz bis 40 kHz für HRA zertifiziert. Für allerhöchste Ansprüche ist es möglich, den Fidelio X3 im balancierten Modus zu verwenden. In diesem Fall erhalten der linke und rechte Kanal jeweils ihre eigene Masse, wodurch Übersprechen vermindert und die Stereo-Trennung weiter verbessert wird. Zum Lieferumfang gehört ein balanciertes Twisted-Pair-Kabel (paarweise verdrillte Adern) mit 2,5 mm TRRS-Verbindern für einen hochwertigen Anschluss an Hi-Res-Audiogeräte.

Durch die sorgfältige Gestaltung jedes Details für Leistung, Komfort und Design ermöglicht der Fidelio X3 Musikgenuss auf allerhöchstem Niveau und überzeugt mit seiner Klangwiedergabe jeder Musikrichtung auch anspruchsvollste Hörer.

Der Philips Fidelio X3 wird voraussichtlich zu einem Preis von 349 Euro angeboten werden.

