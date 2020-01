TCL schließt 2019 mit globalem Absatzrekord ab

TCL Electronics meldet mit 32 Millionen ausgelieferten LCD-Fernsehgeräten im Jahr 2019 einen Absatzrekord.

Dies entspricht einer Steigerung von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Absatz von Fernsehgeräten der Marke TCL stieg in diesem Zeitraum um 17 Prozent.

Das Verkaufsvolumen von Smart TVs und 4K TVs stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent bzw. 31 Prozent und machte 85 Prozent bzw. 51 Prozent des Gesamtverkaufsvolumens von TCL-Fernsehern aus. Diese Entwicklung spiegelt TCLs Bemühungen bei der kontinuierlichen Optimierung des Produktmix und die Steigerung seiner Markenbekanntheit wider. Darüber hinaus stieg das Verkaufsvolumen von QLED-Fernsehern im Jahr 2019 um 66 Prozent, hauptsächlich außerhalb Chinas.

Der Absatz von Fernsehgeräten der Marke TCL außerhalb Chinas stieg gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent auf 13,46 Millionen Geräte. Alle regionalen Märkte verzeichneten starkes Wachstum. TCL konnte seine führende Position in Nordamerika weiter festigen und verzeichnete 2019 ein Umsatzwachstum von 14 Prozent für TV-Geräte der Marke TCL. Laut dem jüngsten NPD-Bericht belegten TCL TVs in den USA in den ersten drei Quartalen des Jahres 2019 Platz 2, gemessen am Verkaufsvolumen.

In Europa stieg der Absatz von TCL-Fernsehgeräten im Jahr 2019 um 35 Prozent und im vierten Quartal sogar um 54 Prozent. Zu den wichtigsten europäischen Märkten zählten Spanien, Großbritannien und Italien mit Zuwächsen von 264 Prozent, 262 Prozent bzw. 203 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

