Smarte Steckdose von Hama

Eine Steckdose, die per Smartphone programmiert wird, hat Zubehöranbieter haha vorgestellt.

Die Hama WiFi-Steckdose wird beispielsweise einfach in die bereits vorhandene gesteckt und schon kann’s losgehen. Jedes jetzt daran angeschlossene Gerät wird ganz ohne lästige Umbauten und ohne zusätzliches Gateway smart und kann via App am Smartphone programmiert und gesteuert werden. Was man damit anstellen kann? Die WiFi-Steckdose ersetzt beispielsweise die gute alte Zeitschaltuhr. Die Aquariumbeleuchtung endet wochentags um 20 Uhr, am Wochenende zwei Stunden später. Man kann aber auch Szenen programmieren. Dann schaltet sich die Stehlampe im Wohnzimmer immer bei Sonnenuntergang ein und wird gedämmt, sobald der Fernseher läuft. Wer will, kann übrigens auch Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistent einbinden, alle Komponenten hören dann aufs Wort. UVP 17,99 Euro

www.hama.de