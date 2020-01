Sky Sport Highlights jetzt auf allen Sky Q Plattformen

Die Highlightvideos der Sky Livesport-Übertragungen sind ab sofort über alle Sky Q Plattformen und über Sky Go auf Abruf verfügbar



Mit Sky Q und Sky Go verpassen Sportfans künftig keine entscheidenden Torszenen, Matchbälle oder Überholmanöver mehr. Ab sofort sind Highlightvideos aller Sky Livesport-Events neben dem Sky Q Receiver auch auf der Sky Q App (Apple TV und Samsung TVs), der Sky Q Mini Box sowie über die mobile App Sky Go auf Abruf verfügbar. Einfach in der Sport Menü-Sektion auf „Empfehlungen“ bzw. „On Demand“ klicken und los geht’s.

Sky Kunden mit einem Fußball Bundesliga Paket erhalten Zugriff auf die Highlight-Videos der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Clips der ersten Bundesliga sind ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags verfügbar, die Videos der 2. Bundesliga kurze Zeit nach Spielende.

Für alle Sky Kunden sind kurze Zeit nach Spielende die Highlightvideos aller UEFA Champions League Spiele und aller DFB-Pokal Spiele verfügbar. Darüber hinaus stehen ab sofort auch Top-Zusammenfassungen aus Handball, Tennis und Golf über die diversen Sky Q Plattformen und Sky Go zum Abruf bereit.

Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland: “ Die Highlightvideos sind seit der Einführung auf dem Sky Q Receiver im letzten Jahr mit vielen Millionen Abrufen ein großer Erfolg. Nun sind die wichtigsten Szenen aller Sky Livesportevents zuhause und unterwegs über jedes Gerät mit Sky Q oder Sky Go verfügbar. Für alle Sportfans gibt es damit keine bessere Plattform als Sky Q.“

