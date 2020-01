2Bay-Multimedia-NAS TS-251D von QNAP

Das neue QNAP NAS TS 251D verfügt über zwei Einschübe und ist mit einem 2,0 GHz Intel J4005 Dual-Core-Prozessor und bis zu 4GB DDR4 RAM ausgestattet.

Das Tower-NAS für das Heimnetzwerk integriert einen Gigabit-LAN-Anschluss und unterstützt SATA-Laufwerke bis zu 6 Gbps. Benutzer profitieren auch dank 4K-Medientranscodierungs- und Streaming-Fähigkeiten von einem hervorragendem Multimedia-Erlebnis. Über den PCIe-Steckplatz erweitern Anwender die Funktionalität des NAS zusätzlich. Das TS-251D ist sofort ab 269,- Euro zzgl. MwSt. erhältlich.

Sicher und zuverlässig

Das neue QNAP NAS TS-251D bietet zuverlässige Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, die Hardwarebeschleunigte Verschlüsselung Intel AES-NI 256 schützt sensible und vertrauliche Daten auf dem NAS. Anwender stellen anhand von Snapshots Daten schnell wieder her, wichtig nach einem Ransomware-Angriff oder bei versehentlich gelöschten Elementen.

Über den integrierten PCIe-Steckplatz können Nutzer folgende Funktionalitäten des NAS erweitern: Eine QNAP QXG 10GbE/5GbE Netzwerk-Erweiterungskarte lässt mit einem vorhandenen CAT 5e-Kabel konfigurieren, um die NAS-Konnektivität zu einer Hochgeschwindigkeits-Netzwerkumgebung aufzurüsten. Mit der Installation einer QM2-Karte fügen Anwender M.2 SSD-Caching und 10-GbE-Konnektivität hinzu. Der kompatible Wireless-Adapter – QNAP QWA-AC2600 – schafft eine drahtlose Speicher- und Streaming-Umgebung. Schließlich erhöht eine USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)-Karte die Anzahl der USB-Anschlüsse.

Intelligente Fotoverwaltung

„Mit dem TS-251D geben wir Nutzern vielfältige Möglichkeiten, die NAS-Kapazitäten zu erweitern: So integriert die Speicherlösung die KI-Bilderkennungsbeschleunigung, mit der große Fotosammlungen gespeichert werden können“, sagt Mathias Fürlinger, Senior Storage Consultant bei QNAP. „Zusätzlich bietet das NAS 4K-Transcodierung und einen 4K-fähigen HDMI-Ausgang für ein umfassendes Multimedia-Erlebnis für zu Hause.“

Nutzer können mit dem TS-251D ideal mit QNAPs intelligenter KI-Fotoverwaltungsanwendung QuMagie arbeiten – das Programm integriert KI-Bilderkennung und fasst ähnliche Fotos in den Alben „Personen“, „Dinge“ und „Orte“ zusammen.

Die Multimedia-Konsole fasst alle QTS-Anwendungen in einer App zusammen und ermöglicht so eine einfache und zentrale Verwaltung aller Multimedia-Anwendungen. Verwenden Anwender QNAPs RM-IR004 Fernbedienung (wird separat verkauft) in Verbindung mit der QButton-App, können sie die Funktionen der Schaltflächen für eine einfache Navigation anpassen.

www.qnap.de