Gaming-Displays Q27G2U und CQ27G2U mit QHD-Auflösung von AOC

Gaming-Monitorspezialist AOC präsentiert zwei 68,6 cm (27″)-QHD-Displays mit erstklassigen Features.

AOC kündigt zwei neue 68,6 cm (27″)-Gaming-Displays mit QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) aus seiner G2-Serie an: den AOC Q27G2U und das Curved-Modell AOC CQ27G2U mit einer dynamischen Krümmung von 1500R für ein immersives Spielerlebnis.

Beide Monitore sind mit leistungsstarken VA-Panels ausgestattet. So genießen die Gamer dank einer MPRT (Moving Picture Response Time) von 1 ms, einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, AMD FreeSync, einem natürlichen Kontrastverhältnis von 3000:1 (dreimal so hoch wie bei TN- oder IPS-Panels) sowie einer Abdeckung von 120 % sRGB und 90 % AdobeRGB ein flüssiges Spielerlebnis mit dynamischen, kristallklaren Darstellungen in lebendigen Farben und ohne Bewegungsunschärfen. Die neuen 27″-QHD-Displays aus der G2-Serie von AOC sind als flache und als Curved-Ausführung (1500R) erhältlich.

Der Q27G2U (flach) ist ab sofort zum Preis von 329,00 Euro verfügbar und der CQ27G2U (Curved) ab Februar 2020 zum Preis von 339,00 Euro.

https://eu.aoc.com/de