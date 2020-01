Skytec plant den Ausbau des Loewe-Standortes in Kronach

Nur wenige Wochen nachdem Skytec die Marke LOEWE übernommen hat, stellt der neue Eigentümer die Weichen für die Zukunft.

So hat das Team um CEO Vladislav Khabliev seinen Geschäftsplan entwickelt und plant im ersten Schritt die Schaffung von 40 neuen Arbeitsplätzen in Kronach.

Bevor die neuen Mitarbeiter ihre Stellen antreten können, benötigt LOEWE jedoch ein Zuhause. Deshalb stehen die neuen Eigentümer derzeit in Verhandlungen mit der Stadt Kronach über die Nutzung eines Teils der alten LOEWE-Betriebsstätten. Konkret plant Khabliev, zunächst etwa 30.000 Quadratmeter des Werksgeländes von der Stadt Kronach zu mieten. Dies entspricht rund der Hälfte der Fläche des Standorts.

„Wir haben uns schon während des Bieterprozesses Gedanken über den Neustart von LOEWE gemacht und uns mehrfach zum Standort Kronach bekannt. Dieses Versprechen möchten wir nun zügig einlösen“, erklärt Khabliev. „Wir hoffen auf die Unterstützung der Stadt Kronach und möchten die Gespräche über die Nutzung der LOEWE-Liegenschaften zügig und in beiderseitigem Einvernehmen abschließen. Sobald dies geschehen ist, können wir sofort mit den örtlichen Behörden und der Agentur für Arbeit den Prozess zur Einstellung neuer Mitarbeiter starten.“

Ziel ist es, bis zur Fachmesse IFA 2020 (Berlin, 4. bis 9. September 2020) neue Produkte im TV-Segment zu präsentieren. Schon im April möchte das Management wieder das vollständige, aktuelle LOEWE-Portfolio anbieten können und arbeitet mit Hochdruck am Wiederaufbau der Lieferkette. Um den ambitionierten Zeitplan einhalten zu können, hofft Khabliev auf eine rasche Einigung bezüglich der Nutzung des traditionsreichen Stammsitzes der Marke.

Nach dem Aufbau der ersten neuen Strukturen plant Khabliev außerdem, auch die Produktion des Flaggschiffs LOEWE bild 7 in Kronach wieder anlaufen zu lassen: „Wir möchten, dass LOEWE auch in Zukunft dem Prädikat ‚Made in Germany‘ verbunden bleibt. Deshalb setzen wir nachhaltig auf den Standort Kronach und rechnen mittelfristig sogar mit bis zu 100 Stellen, die wir auf dem alten LOEWE-Gelände schaffen können.“

