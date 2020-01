Neue Lautsprecherserie Demand von Definitive Technology

Definitive Technology hat seine neuen High-Performance-Standlautsprecher Demand D15 und Demand D17und einen Center-Lautsprecher D5 aus der Demand Serie auf der CES vorgestellt.

Die Lautsprecher aus edelsten Materialen hergestellt. Zudem verwenden sie neueste Technologien wie den Carbon-Tieftöner und den typischen Aluminium-Hochtöner, um eine unvergleichliche Räumlichkeit, eine sanfte Hochfrequenzwiedergabe und eine präzise Klangbühne für ein überragendes Hörerlebnis zu schaffen.

Hohe Fertigungsqualität

„Definitive Technology führte die Demand Serie 2017 mit drei Kompaktlautsprechern ein, die auf dem Markt für ihr schlichtes Design und ihre präzise, räumliche Reproduktion sehr gut angenommen wurden. Seitdem sind wir damit beschäftigt, diese Serie um Standlautsprecher und einen Center-Kanal zu erweitern, die auf den Prinzipien der ursprünglichen Bookshelf-Lautsprecher der Demand Serie beruhen“, sagt Michael Greco, Director für Lautsprecher bei Sound United. „Wir haben bei der Gestaltung und Entwicklung der Linie das gleiche Maß an Handwerkskunst und Materialqualität beibehalten. Hörer werden vertraute Technologien vorfinden, einschließlich der 20/20-Wave Alignment Lens, BDSS und der Linear Response Waveguide. Allerdings haben wir auch neu entworfene Dual-Carbonfaser-Bass-Treiber und zwei seitliche Passivmembranen integriert, die eine extrem trockene und präzise Tieftonwiedergabe liefern. Der Center ist die perfekte Ergänzung für Heimkino-Fans.“

Präzise Soundwiedergabe

Der Aluminium-Hochtöner mit der 20/20-Wave Alignment Lens ermöglicht ein präziseres Stereo-Image, indem unerwünschte symmetrische Beugungen aus den Ecken der vorderen Blende eliminiert werden, was zu einem verfeinerten und ausgewogenen Hörerlebnis führt.

Der patentierte Balanced Double Surround System (BDSS™) Midrange Woofer von Definitive Technology erzeugt mit seiner Doppelsicke, einen größeren Hub und liefert überlegene Mitten und einen schlagkräftigen Mid-Bass im Vergleich zu konkurrierenden Treibern ähnlicher Größe. Darüber hinaus erweitert der Linear Response Waveguide sowohl den On- als auch den Off-Axis-Frequenzgang und verbessert gleichzeitig die Streuung für ein natürlicheres Mittelklasse-Timbre und eine präzise Klangbühne. Bei dem D15 kommt dabei eine 5,25 Zoll- und bei dem D17 eine 6,5 Zoll-Membran aus Mineral-Polymer zum Einsatz.

Treiber aus Carbonfaser

Neu in der Demand Serie sind die beiden 5,25-Zoll- (D15) bzw. 6,5-Zoll-Carbonfaser-Bass-Treiber (D17), zusammen mit zwei 8-Zoll- bzw. 10-Zoll-Passivmembranen in den Seitenwänden. Die neuen integrierten, seitlich abstrahlenden dualen Passivmembranen erzeugen eine erweiterte Niederfrequenzwiedergabe aus einem kleineren Gehäusedesign. Definitive Technology fügte auch eine größere Spinne hinzu, um die Linearität für eine tiefe, straffe und saubere Basswiedergabe zu erhöhen.

Der Center-Lautsprecher D5c ergänzt perfekt die Demand Serie, um ein immersives Heimkino-Erlebnis für das moderne Wohnzimmer zu schaffen. Der Zwei-Wege-Center nutzt dabei eine Anordnung, in der zwei 5,25-Zoll-BDSS-Mittel-/Tieftöner den Aluminium-Hochtöner flankieren. Auch dieser Hochtöner ist mit der gleichen Wave Alignment Lens und Linear Response Waveguide ausgestattet wie alle anderen Lautsprecher der Demand Serie, um ein perfekt abgestimmtes Klangerlebnis im gesamten Raum zu gewährleisten.

Moderner Look

Die Demand Serie bleibt dem erstklassigen Industriedesign von Definitive Technology treu und bietet einen modernen Look mit einer perlgestrahlten Aluminiumblende, die Zeitlosigkeit ausstrahlt und sich mühelos in jedes Dekor einfügt. Das Gehäuse wird akribisch geschliffen und mit fünf Schichten Premium-Glanzfarbe bemalt und mit einer spiegelnden Oberfläche (Level 6) versehen, um dem Lautsprecher ein harmonisches Design mit dezenter Raffinesse und kompromissloser Qualität zu verleihen. Die akustisch transparenten magnetischen Gitter jedes Lautsprechers sorgen für natürlichen, ungefärbten Klang und lassen sich leicht entfernen, wenn die Chassis gezeigt werden sollen. Alle drei Ergänzungen der Demand Serie sind sowohl in schwarzem Klavierlack als auch in weißem Farbton erhältlich, um jeder Hörumgebung gerecht zu werden.

Die neuen Standlautsprecher der Definitive Technology Demand Serie sind ab Februar bei ausgewählten Fachhändlern in Deutschland und Österreich erhältlich. Die Preise für die Demand Serie betragen UVP 3.399 Euro pro Paar (D15), UVP 4.999 Euro pro Paar (D17) und UVP 899 Euro pro Stück (D5c).

www.definitivetechnology.com