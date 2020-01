CES „8K QLED TV Gold Award“ für TCL QLED-TV

Der „8K QLED TV Gold Award 2019-2020“ für die Premium-Serie X91 ist eine bemerkenswerte Auszeichnung für TCL die auf der CES 2020 von der International Data Group (IDG) verliehen wurde.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der von IDG gesponserten Global Top Brands Award Ceremony am 8. Januar im Wynn & Encore Hotel in Las Vegas, Nevada, verliehen. Über die Gewinner entschied eine Jury aus globalen Experten und einflussreichen Medien, unter Berücksichtigung verschiedener Markenaspekte. Ausschlaggebende Kriterien für die Gewinner waren die Innovationskraft sowie die eine Vorreiterrolle der Unternehmen in ihrer Branche.

„Mit innovativer Technologie macht TCL das Leben intelligent und wir sind fest entschlossen, unseren Kunden weltweit das beste Seherlebnis zu bieten“, sagte Kevin Wang, CEO der TCL Industrial Holdings und von TCL Electronics.

Die X91-Modelle stellen TCLs neueste QLED-Geräte der hochwertigen X-Serie dar. Sie bieten ein erstklassiges Fernseherlebnis, das durch innovative Displaytechnologien überzeugt. In Europa wird die X91-Serie als 75-Zoll-Modell erhältlich sein. Zu den Bildeigenschaften der neuen Serie zählen 8K, Quantum Dot Display-Technologie, Dolby Vision HDR-Bildtechnologie und die Local Dimming Technologie, die eine präzise Steuerung der Hintergrundbeleuchtung ermöglicht, um kontrastreiche und besonders lebendige Bilder zu liefern. Die X91 Serie ist von IMAX Enhanced® zertifiziert, um höchste Heimkino-Qualität zu ermöglichen.

Die Fernseher verfügen zudem über erstklassige Lautsprecher, die mit Hardware von Onkyo und Dolby Atmos ausgestattet sind und so ein außergewöhnliches Hörerlebnis mit raumfüllenden und realistischen Klängen bietet.

