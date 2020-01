Sony präsentiert auf der CES neue 8K Full Array LED- sowie OLED TV-Modelle

Der Premium-Bildprozessor X1 Ultimate von Sony gewährleistet bei ausgewählten neuen Modellen klare und präzise Bilder, die außerordentlich realistisch wirken. Ein hervorragender Klang macht das Fernsehvergnügen komplett: Die verbauten Soundtechnologien geben dem Zuschauer das Gefühl, dass der Ton direkt vom Bildschirm kommt (Sound-from-Picture Reality).

Damit die kreativen Visionen der Filmemacher erhalten bleiben, steht auch bei den neuen Geräten der Netflix Calibrated Modus zur Verfügung, der Netflix-Inhalte wie von den Machern beabsichtigt darstellt. Ausgewählte TV-Modelle in unterschiedlichen Größen bieten zudem IMAX Enhanced, um beeindruckende IMAX-Filmerlebnisse in hervorragender Bildqualität und mit atemberaubendem Sound nach Hause zu bringen.

Ganz neu im kommenden TV-Sortiment ist die Ambient Optimization. Diese innovative Technologie von Sony optimiert die Bild- und Tonqualität für die jeweilige Wohnumgebung. Ambient Optimization passt unter anderem die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Raumbeleuchtung an: In hellen Räumen wird die Helligkeit erhöht und in dunklen verringert, um perfekte Bilder zu gewährleisten. Vor allem erkennt Ambient Optimization Gegenstände im Raum, die Schall absorbieren oder reflektieren – zum Beispiel Vorhänge oder Möbel – und passt die Akustik so an, dass der Klang nicht beeinträchtigt wird.

Sony 4K OLED XH95

Neben Ambient Optimization punkten die neuen Fernsehgeräte von Sony mit einem innovativen „Immersive Edge“ Designkonzept und bringen damit Ästhetik und Funktionalität in perfekten Einklang. Damit die Zuschauer noch ungestörter in ihre Filme und Lieblingssendungen eintauchen können, wurde der diskrete Standfuß der Fernseher am Rand des Bildschirms angebracht. Minimalistisch gestaltet, ist er kaum wahrnehmbar und trägt so zu einem optimierten, ungehinderten Seherlebnis bei.

Um den kommenden Spielkonsolen der nächsten Generation gerecht zu werden, unterstützen ausgewählte neue 8K- und 4K-Modelle eine Bildwiederholungsrate von 120 Bildern pro Sekunde (120 fps) und eine schnelle Reaktionszeit über HDMI-Eingänge. Das gewährleistet maximale Leistung für ein Spielerlebnis auf dem neuesten Stand der Technik.

Neuer Sony 4K TV XH80 in Größen von 43 bis 85 Zoll

Die Highlights im neuen TV-Sortiment von Sony

Neue Frame Tweeter Technologie beim ZH8: Der Frame Tweeter versetzt den Rahmen des Fernsehers in Schwingungen, um Klang abzustrahlen, und vermittelt den Zuschauern so das Gefühl, dass der Ton direkt vom Bildschirm kommt.

X-Motion Clarity für OLED: Die Technologie, die bereits bei LCD-Fernsehern von Sony äußerst beliebt ist, wird nun auch bei OLED-Modellen verfügbar. X-Motion Clarity optimiert actionreiche Szenen in Echtzeit und sorgt mit einer außerordentlich hohen Bildwiederholungsrate dafür, dass sie heller, klarer und flüssiger dargestellt werden als je zuvor. So sind beispielsweise unvergleichliche Sporterlebnisse garantiert.

Mehr Modelle mit X-Wide Angle: Die X-Wide Angle Technologie ermöglicht lebendige, authentische Farben aus jedem Betrachtungswinkel und bewahrt dabei mehr Helligkeit als andere, herkömmliche LED-Fernseher. Ganz gleich, wo sich die Zuschauer im Raum befinden, sie genießen stets ein großartiges Bild mit fantastischer Farbtreue und -tiefe. Um den Konsumenten noch mehr Auswahl zu bieten, wird zusätzlich zu den 8K Full Array LED-Fernsehern ZH8 in 75 Zoll und 85 Zoll der 4K Full Array LED-Fernseher XH95 in 55 Zoll und größer mit X-Wide Angle ausgestattet.

Mehr Modelle mit Full-Array LED: Die Full-Array Local-Dimming/Boosting-Technologie von Sony stimmt das Licht in den einzelnen Bildbereichen dynamisch auf die gezeigten TV-Inhalte ab. Das verbessert die Kontraste und die Helligkeit enorm. Durch die präzise Steuerung des Lichts auf dem Bildschirm werden dunklere Szenen dunkler und hellere Szenen heller dargestellt. Neben dem XH95 wird dieses Premium-Feature jetzt auch bei einem weiteren 4K Full Array LED-Fernseher der Mittelklasse verfügbar sein, dem XH90.

Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung: Die hochwertige, hintergrundbeleuchtete Aluminium-Fernbedienung des ZH8 und XH95 erhöht den Bedienkomfort in dunkleren Räumen.

Android TV mit Funktionen für freihändige Bedienung: Die neuen Fernseher von Sony verwenden Android TV, das dank des Google Assistant, dem Google Play Store sowie Chromecast built-in leichten Zugriff auf Inhalte, Dienste und Geräte bietet. Zudem wurden die Benutzermenüs und die Sprachsteuerung von Sony optimiert, um den täglichen Gebrauch noch einfacher zu gestalten. Dank erweiterter Sprachsteuerungsfunktionen über ein eingebautes Mikrofon können die Benutzer ihre Lieblingsfilme leicht suchen und wiedergeben lassen, Sportergebnisse oder den Wetterbericht abrufen, ihren Fernseher und sogar andere Geräte im Haus steuern – alles, indem sie einfach Sprachbefehle geben.

Funktioniert mit Smart Speakern und ist kompatibel mit Google Home und Amazon Alexa-fähigen Geräten: Mit Google Home lassen sich Videos von YouTube übertragen bzw. steuern und mit Amazon Alexa-fähigen Geräten können der TV-Kanal gewechselt oder die Lautstärke geändert werden.

Einfache Verbindung zu vielen Geräten: Mit Apple AirPlay 2 können Benutzer Filme, Musik, Spiele und Fotos direkt von ihrem iPhone, iPad oder Mac auf ihren Fernseher streamen. Die Technologie von Apple HomeKit bietet eine einfache und sichere Möglichkeit für Benutzer, ihr Fernsehgerät über ihr iPhone, iPad oder Mac zu steuern.

www.sony.de