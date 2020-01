JBL BAR 9.1 True Wireless Surround Sound mit Dolby Atmos

Auf der CES in Las Vegas präsentiert JBL seine neue Soundbar BAR 9.1 und bringt überwältigenden Kinosound in jedes Wohnzimmer.

Die JBL BAR 9.1 erzeugt echten kabellosen Raumklang auf der Basis des beliebten JBL Original Pro Sound und bietet Streaming via Google Chromecast und Apple Airplay 2.

9.1 Surround-Sound

Für Movie-Fans, die in die aktuellen Blockbuster eintauchen oder ihre liebsten Film- oder Sportszenen neu erleben möchten, kreiert die JBL BAR 9.1 ein Surround-Sound-Erlebnis, wie es nur JBL bieten kann. Die Bar 9.1 ist die erste JBL Soundbar mit Dolby Atmos und steht für ultimative Kinoatmosphäre. Die Zuhörer können dabei förmlich spüren, wie die Hubschrauber dank der vier nach oben gerichteten Dolby Atmos-Treiber über ihrem Lieblings-Actionstar kreisen. Diese speziellen Treiber heben den Klang buchstäblich in neue Höhen, denn sie nutzen Reflexionen im Raum, um den Ton aus allen Winkeln zu reflektieren.

Kabelloses Satellitenlautsprecher

Unterstützt werden sie durch zwei akkubetriebene und kabellose Satellitenlautsprecher, die einfach abgenommen werden. Sie ergänzen den Sound durch vertikale Reflexionen und tragen so zu einem unvergleichlichen 3D-Hörerlebnis bei. Mit einer Gesamtleistung von 820 Watt genießen die Zuhörer jede Oscar-würdige Leistung dank kraftvollem und kristallklarem Klang. Abgerundet wird das JBL BAR 9.1-System durch einen aktiven 10-Zoll-Subwoofer mit sattem Bass, der den Puls zum Rasen bringt.

Neben der dynamischen Audioleistung unterstützt die JBL Bar 9.1 auch Dolby Vision, einen 4K-Videoeingang mit dem das Bilderlebnis transformiert und jedes Bild automatisiert für den jeweiligen Bildschirm optimiert wird. So trägt die Soundbar auch zu einem perfekten visuellen Erlebnis bei. JBL integriert Google Chromecast und Apple Airplay 2, so dass Anwender ihre Lieblingstitel direkt auf die Soundbar streamen und so eine perfekte Atmosphäre schaffen können, während sie noch auf das Popcorn warten.

„Die JBL Bar 9.1 True Wireless Surround Sound mit Dolby Atmos setzt einen neuen Standard für das Audioerlebnis zu Hause“, erklärt Dave Rogers, President Lifestyle Audio Division bei HARMAN. „Wir freuen uns, erstmals mit JBL Dolby Atmos anzubieten, um professionelle, hochmoderne Audiotechnik direkt ins Wohnzimmer unserer Kunden zu liefern.“

Die JBL BAR 9.1 wird ist ab April 2020 zum Preis von 999,00 Euro verfügbar.

www.jbl.com