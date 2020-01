TCL präsentiert nächste Generation Mini-LED-Technologie auf der CES 2020

TCL präsentiert auf der CES 2020 in Las Vegas die nächste Generation der Mini-LED Technologie vorstellen. Diese LEDs sind bereits in zahlreichen Produktneuheiten verbaut.

TCL ist dank seines fortschrittlichen TV-Angebots eine der am schnellsten wachsenden Marken im Bereich der Unterhaltungselektronik und hat Anfang 2019 den weltweit ersten Fernseher mit leistungsstarker Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung in Europa und Nordamerika auf den Markt gebracht. TCL ist bestrebt, sich weiter zu entwickeln und treibt die Verbreitung von Mini-LEDs stetig voran. Mit der Quantum Contrast-Technologie wurde ein neuer Standard für die TV Bildqualität gesetzt. Zehntausende einzelne Mini-LEDs versorgen die Top-Modelle von TCL mit unvergleichlichem Kontrast und einer brillanten Schärfe. Auf TCLs CES-Pressekonferenz am 6. Januar 2020 wird das Unternehmen die Messlatte noch einmal höher legen und die nächste Generation der Mini-LED Entwicklung vorstellen, zu der sich Medien aus aller Welt treffen werden.

„TCL freut sich, auf der großen Bühne der größten Technologie Messe zu stehen, um unsere neuesten Mini-LED Innovationen neben unserer Vision für die Industrie im KI und IoT Zeitalter zu präsentieren. TCL hat sich zum Ziel gesetzt, eine breitere Produktpalette anzubieten, um die Wünsche der Verbraucher zu erfüllen und ihnen bessere, individuellere Erfahrungen zu bieten. Wie alle unsere Produkte hoffe ich, dass diese neue Serie von Fernsehern das Leben verbessert, indem sie Freude in die Haushalte weltweit bringt“, sagte Kevin Wang, CEO von TCL Industrial Holdings und TCL Electronics.

