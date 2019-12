Neue Soundbar-Range von LG für ein besseres Audioerlebnis

LG Electronics (LG) stellt auf der CES 2020 sein neues Soundbar-Lineup vor, das mit herausragender Audioqualität, einfacher Konnektivität, smarten Funktionen sowie elegantem Design aufwartet.

Die neuen Soundbars liefern satten, authentischen Klang, der mit Präzision und Tiefe überzeugt. Auch bei der 2020er-Serie kommt LGs langjährige Partnerschaft mit Meridian Audio zum Tragen. Die Modelle nutzen neben den fein abgestimmten Bass- und Space-Technologien des Unternehmens, die die Tieftonwiedergabe verstärken und die Klangbühne erweitern, auch Image Elevation, das durch die Anhebung der wahrgenommenen Lautstärke von Lead-Instrumenten und Gesang ein lebendigeres Hörerlebnis ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt der Großteil der 2020er-Modelle Dolby Atmos und DTS:X für dynamischen und durchweg immersiven Klang.

Automatisches Kalibrieren

Ein neues Feature der Premium-Soundbars von LG ist die AI-Room Calibration: Durch automatische Anpassung der Wiedergabe an die spezifischen Eigenschaften eines Raumes wird ein optimierter Klang ermöglicht. Diese innovativen Modelle sind selbstkalibrierend und in der Lage, Töne zu erkennen und zu analysieren, sowie die Umgebung zu berechnen und den Output entsprechend anzupassen. Beim Abspielen von Inhalten, die mit Dolby Atmos oder DTS:X gemastert wurden, bietet diese Technologie dem Anwender authentischen Surround-Sound, der aus verschiedenen Richtungen zu kommen scheint. Darüber hinaus verfügen die Premium-Soundbars über einen hochentwickelten Verarbeitungsalgorithmus, der herkömmliche Dateiformate auf nahezu Studioqualität hochskalieren kann.

Authentisches Heimkino-Erlebnis

Für ein möglichst authentisches Heimkino-Erlebnis bieten LGs neue Soundbars 4K Pass-Through und verbessertes Kino-Audio dank des optionalen SPK8 Wireless Rear Speaker Kits, das mit den meisten neuen LG Soundbar-Modellen nutzbar ist. Und über Google Assistant, der in mehreren 2020er-Modellen integriert ist, können Anwender kompatible Smart Home-Geräte von ihrer LG Soundbar aus einfach und komfortabel via Sprachbefehl steuern. Der erweiterte Audio-Rückkanal (eARC) maximiert zudem die Konnektivität. Nutzer können externe Geräte direkt an ihren eARC-kompatiblen Fernseher anschließen und den dreidimensionalen Klang hochauflösender Audioformate wie Dolby True HD oder DTS Master Audio1 genießen.

Unter den neuen Modellen von LG befinden sich zwei Gewinner der CES-Innovationspreise in der Kategorie Soundbar. Die Premium-Modelle SN9YG und SN11RG werden für ihre verbesserte Klangqualität und Benutzerfreundlichkeit ausgezeichnet. Das Flaggschiff-Modell SN11RG ist ein 7.1.4-Kanal-System mit zwei kabellosen Rücklautsprechern, die einen nach vorne und nach oben gerichteten Sound für 360-Grad-Hörgenuss liefern. Mit ihrem schlanken und innovativen Design, das perfekt mit der minimalistischen Ästhetik der 55- und 65-Zoll-Fernseher von LG harmoniert, schaffen diese stilvollen Soundbars eine nahtlose visuelle Harmonie.

„Unser Ziel war es schon immer, mehr Menschen mit besserem Klang zu versorgen. Unsere neuen Soundbars helfen uns dabei, dies zu erreichen. Wir können großartige Produkte anbieten, die von unserer erfolgreichen Partnerschaft mit Meridian profitieren“, sagt Park Hyung-woo, Leiter des Audiobereichs der LG Home Entertainment Company. „Leistungsstark, praktisch und äußerst vielseitig werden die neuesten Modelle von LG Premium-Audioerlebnisse für Kunden weltweit zugänglich machen.“

www.lge.de