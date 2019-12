Asus ZenBook Flip 14 und Flip 15 mit Screenpad 2.0

ASUS bringt mit dem ASUS ZenBook Flip 14 (UX463FL) und dem ASUS ZenBook Flip 15 (UX563FD) das ScreenPad 2.0 in die Convertible-Serie.

In Verbindung mit dem 360° ErgoLift-Scharnier, leistungsstarken Intel Core-Prozessoren, NVIDIA GeForce Grafik, vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, dem ausdauernden Akku und einem Full-HD Nano-Edge-Display mit Touch-Funktion, werden die beiden neuen 2-in-1-Notebooks zu idealen Alltagsbegleitern für jede Situation.

360 Grad Flexibilität

Dank des 360° ErgoLift-Scharniers können die Convertibles nahtlos vom Notebook- in den Tablet- oder Tent-Modus wechseln. Gleichzeitig hebt das ErgoLift-Scharnier die Tastatur automatisch beim Öffnen des Displaydeckels an und sorgt so im Notebook-Modus für hohen Schreibkomfort mit gleichzeitig verbesserter Kühlung und Klangqualität.

Zudem erleichtert das ScreenPad 2.0 als erweiterter Bildschirm Multitasking und sorgt mit einer Reihe praktischer ASUS Utility-Apps für produktives Arbeiten, Surfen und Streamen. Die Displays bieten eine Screen-to-Body-Ratio von 95 Prozent in 14 (UX463FL) oder 90 Prozent in 15 Zoll (UX563FD), wodurch auch der Bedienkomfort im Tablet-Modus und die Entertainment-Qualitäten der Notebooks nicht zu kurz kommen.

Der ideale Alltagsbegleiter

Das ASUS ZenBooks Flip 14 (UX463FL) und das ASUS ZenBook Flip 15 (UX563FD) verfügen darüber hinaus über leistungsstarke Intel Core i5- (UX463FL) oder i7-Prozessoren (beide Modelle) bis zur 10. Generation. Für optimale Grafikleistung greifen die Convertibles auf bis zu NVIDIA GeForce Grafik zurück. Zur weiteren Ausstattung zählen bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und bis 1 TB PCIe-SSD interner Speicherplatz. Die zahlreichen Anschlüsse wie ein USB 3.1 Typ-C, zwei USB 3.1. Typ-A, eine HDMI-Schnittstelle, ein Micro-SD Kartenslot sowie eine Audio-Combo und Wi-Fi 6 sorgen jederzeit für optimale Konnektivität.

Preis und Verfügbarkeit

Das ASUS ZenBook Flip 14 UX463FL mit ScreenPad 2.0 ist ab sofort ab 1.299 Euro in Deutschland verfügbar, die Variante ohne ScreenPad geht ab 949 Euro los. Das ASUS ZenBook Flip 15 UX563FD mit ScreenPad 2.0 startet ab sofort ab 1.499 Euro und die Variante ohne ScreenPad ist ab 1.399 Euro erhältlich.

www.asus.de