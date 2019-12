Günter Lehfeld verlässt die expert Wachstums- und Beteiligungs SE

Günter Lehfeld scheidet als Vorstand der expert Wachstums- und Beteiligungs SE (eWB SE) aus.

Nach mehr als 18 Jahren verlässt Günter Lehfeld das Unternehmen zum 31.03.2020 und verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Mit seinem Eintritt bei expert im Jahr 2001, erst als Geschäftsführer der eHG und später als Vorstand der eWB SE, war er maßgeblicher Treiber des Aufbaus der Regiebetriebe sowie der Zentrale der eWB SE als Dienstleister der Tochtergesellschaften. In den letzten zwei Jahrzehnten gelangen ihm in diesem Zuge zahlreiche erfolgreiche Integrationen von Gesellschaften in die expert-Gruppe. Nicht nur seine umfangreiche Einzelhandelsexpertise, welche er für die Beratung von Gesellschafterbetrieben eingesetzt hat, sondern auch seine persönliche Motivation machten ihn zu einer Bereicherung für die Verbundgruppe. Die Aufgaben von Herrn Lehfeld werden ab dem 01.04.2020 vom Vorstand der expert SE übernommen.

„Wir danken Lehfeld herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm bereits jetzt einen guten Übergang in den neuen Lebensabschnitt“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Wilhelm Ruf.

www.expert.de